Il Giardino dei Semplici è uno dei gruppi musicali più longevi della storia italiana. La band è nata a Napoli ed è in attività dagli anni ’70. Ospiti speciali di Oggi è un altro giorno, programma Rai condotto da Serena Bortone.

Perché Il Giardino dei Semplici ha scelto questo nome per la propria band? Tutti i fan se lo sono chiesto prima o poi. Ecco cosa sapere sullo storico gruppo.

Il Giardino dei Semplici nome

A dare la spiegazione completa del significato e dell’origine del nome Il Giardino dei Semplici è stato Andrea, storico membro della band, nel corso di un’intervista a Oggi è un altro giorno di maggio 2021.

“Il nome nasce da Giancarlo Bigazzi, fiorentino. Quando ce lo propose l’abbiamo subito accolto. Troppo bello, perfetto per noi. Noi siamo proprio così, semplici”. Una carriera di successi per loro, con 4 milioni di dischi venduti e più di 2000 concerti in Italia e all’estero. Falsetti corali e impasti vocali sono il marchio di fabbrica del gruppo, che ha saputo regalare grandi canzoni ricche di romanticismo.

Il Giardino dei Semplici storia

A fondare la band è stato il batterista Gianni Averardi. Era il settembre del 1974 e al suo fianco c’era Andrea Arcella. Aggiunti poi Gianfranco Caliendo e Luciano Liguori. Nel 1980 fece il suo ingresso Tommy Esposito, che prese il posto di Averardi, ed è ancora un membro del gruppo. L’altra modifica alla formazione è avvenuta in epoca recente, nel 2012, con Gianfranco Caliendo che sceglie la via solita e viene sostituito da Savio Arato.

La storia discografica ha avuto inizio nel 1975, quando iniziarono le registrazioni dei primi due 45 giti: M’innamorai e Una storia. La band prese poi parte al Festivalbar 1975, facendo esplodere il disco, per poi dare il via al primo tour un anno dopo, con ben 176 concerti.

Il Giardino dei Semplici canzoni

Sono tante le canzoni di successo de Il Giardino dei Semplici, originali e reinterpretate. Eccone alcune da riascoltare o riscoprire:

Miele

Tu, Ca Nun Chiagne

Angela

M’innamorai

In Libertà

Tamburino

Vai

Concerto in la minore (Dedicato a lei)

‘A Festa ‘a Sanità

Diavoleria

Tira a Campa’

Carnevale Da Buttare