Maria Monsè a Non è la Rai con Miriana Trevisan FOTO

Maria Monsè, la nuova partecipante al Grande Fratello Vip ha fatto Non è la Rai, al suo fianco c’era Miriana Trevisan: un tuffo nel passato per le due.

Un vero e proprio tuffo nel passato per le due gieffine Maria Monsè e Miriana Trevisan. L’attrice è una delle ultime new entry all’interno della casa, un ritorno per lei che nel suo passato ha già partecipato al programma. All’interno della casa ritrova una sua vecchia conoscenza, Miriana Trevisan, con cui ha condiviso l’esperienza nello storico programma Non è la Rai. Le due ore, a distanza di anni, si ritrovano insieme in televisione.

Maria Monsè e Miriana Trevisan: insieme di nuovo

Era il 1992 quando Maria Monsè debutta in televisione prendendo parte alla seconda edizione dello storico programma Non è la Rai, condotto al tempo da Paolo Bonolis. Insieme a lei c’era Miriana Trevisan, anche lei alle sue prime esperienze in televisione. Un’avventura che ha legato moltissimo le due donne, che sono rimaste amiche e ora si ritrovano all’interno della casa.

Così, tempo fa, la Monsè aveva parlato della sua amicizia con la Trevisan: “Con lei mi troverei bene. Sto cercando di sostenerla, la conosco, capisco al volo i suoi sentimenti. Io e Miriana siamo molto amiche sin dai tempi di Non è la Rai ed entrambe sappiamo che c’è molta invidia tra le donne. Addirittura, in quel periodo fummo vittime insieme di episodi di bullismo femminile in Rai. Io la sento vicina e le voglio molto bene”.

Insomma, nella casa Maria Monsè ha trovato subito un’amica su cui puntare nella sua esperienza all’interno del GF Vip 2021. Dal loro primo incontro a Non è la Rai a quello nella casa del Grande Fratello sono passati quasi trent’anni, un lungo periodo in cui le due donne hanno coltivato le proprie carriere.

