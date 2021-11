Andrea Iannone fidanzate, tutte le ex: da Belen a Giulia De Lellis

Andrea Iannone concorrente tra i più votati a Ballando con le Stelle è noto per le sue ex famose da Belen a Giulia De Lellis

Andrea Iannone, pilota di Moto Gp, nel corso del tempo da giovane prodigio è diventato un sexy latin lover. Nel corso della sua carriera ha vinto 13 gare ma la popolarità arrivata il successo derivante dalle competizioni sportive. Il concorrente di Ballando con le Stelle è noto ai più per accompagnarsi sempre con le donne più belle dello spettacolo, tra le sue relazioni serie, non a caso, c’è la bombastica Belen Rodriguez.

Andrea Iannone e Belen Rodriguez

Il primo amore, la prima fidanzata di Andrea Iannone è la modella Claudia Manzella. I due si conosciuti perché frequentavano gli stessi locali. Si sono conosciuti da giovanissimi ma il loro amore è naufragato dopo 8 anni, le malingue dicono a causa di Belen Rodriguez.

Andrea ha conosciuto la showgirl grazie all’amicizia stretta con il fratello di lei, Jeremias. Il primo approccio è stato con un messaggio su whatsapp a cui Belen non ha mai risposto perché all’epoca ancora sposata con Stefano de Martino. Una volta single, i due hanno iniziato a frequentarsi per un lungo periodo come amici. L’amore è esploso a Ibiza, isola dove entrambi nel 2016 hanno trascorso le vacanze insieme nella villa della Rodriguez. La storia d’amore tra Andrea e Belen è finita dopo tre anni perché la presentatrice di Tu si que vales ha deciso di tornare con il marito Stefano.

Andrea Iannone e Giulia De Lellis

Andrea Iannone e Giulia De Lellis si sono conosciuti ad una cena galeotta. A quel tavolo in noto ristorante di Milano tra il 2019 e il 2020 sedevano Belen con Andrea e Giulia con Damante. La De Lellis e Iannone si sono scambiati degli sguardi, ma nulla di più, entrambi erano fidanzati. Un anno dopo, entrambi single, il pilota ha scritto all’influencer in direct su Instagram. Tra chiacchiere ed incontri è nato l’amore, svanito però in pochi mesi dopo che lei è tornata a fidanzarsi con Damante. Iannone l’ha definita una storia di 4 mesi all’incirca, non una relazione come quelle precedenti.

Andrea Iannone flirt: Cristina Buccino, Soleil Sorge e Lucrezia Lando

Al concorrente di Ballando con le Stelle sono stati attribuiti diversi flirt mai confermati dagli interessati come le due influencer Cristina Buccino e Soleil Sorge. Con la gieffina sono apparse anni fa anche delle foto insieme che hanno generato numerose polemiche: Soleil è l’ex di Jeremias Rodriguez, ex cognato di Iannone. Attualmente il pilota di Moto Gp sta dimostrando un’intesa molto particolare con la sua ballerina Lucrezia Lando che ha portato anche in moto, un gesto non da poco. Andrea e Lucrezia stanno insieme?

