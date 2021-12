Valeria Sechi chi è la modella over 50: che incredibile storia!

Valeria Sechi, chi è la modella over 50: scopriamo tutti i dettagli della sua incredibile storia e del sogno che ha potuto realizzare.

La storia di Valeria Sechi è a dir poco incredibile. All’età di 50 anni, la donna, madre di cinque figli, ha deciso di cambiare completamente vita, spinta anche da alcuni problemi economici. Scopriamo i dettagli della sua incredibile vicenda.

Chi è Valeria Sechi

Nella trasmissione Da noi a ruota libera, la donna ha raccontato la propria pazzesca storia: all’età di 50 anni, con cinque figli, Valeria si è trovata in difficoltà economiche a causa della separazione con l’ex marito, con cui è stata unita da 25 anni di matrimonio e cinque di fidanzamento. La donna ha sempre cercato di proteggere i suoi bambini dai problemi del suo matrimonio, complice anche un’infanzia complessa a causa della ludopatia del padre. I problemi economici vengono vissuti con una forza maggiore da Valeria, perché li ha vissuti da bambina, e allora per dare una svolta alla sua vita ha deciso di ritirare fuori un suo sogno del passato.

Da ragazza, il suo sogno era quello di fare la modella, e allora, a 50 anni, ha deciso di tentare il tutto per tutto e provare a percorrere quella strada, iniziando così a mandare mail e curriculum, fino a trovare finalmente la sua via. Nasce così la nuova carriera da modella over 50 di Valeria sechi, una vera e propria rinascita che ha posto fine a una pesante crisi sia interiore che esteriore per la donna.

Valeria ha raccontato di aver realizzato ti stare vivendo una sorta di incubo e di aver avuto la forza di dire “basta” e di cambiare vita. Così, a 50 anni la donna ha coltivato il proprio esempio, una bella dimostrazione di come qualsiasi tipo di aspirazione o sogno nel cassetto non abbia età per realizzarsi.

