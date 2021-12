Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip 3 dicembre: chi è uscito e nomination

Patrizia, Lulù, Gianmaria e Jessica erano i concorrenti al televoto. Scopriamo chi è stato il più votato e preferito dal pubblico nella Casa del Grande Fratello VIP

Nuova puntata del Grande Fratello VIP in onda il 3 dicembre. I concorrenti proseguono la loro avventura nella Casa e sono tanti i colpi di scena anche grazie all’ingresso di nuovi partecipanti. Al centro della puntata il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge, ma anche il ritorno di fiamma tra Gianmaria e Sophie. Sorprende Miriana sempre più a stretto contatto con il nuovo ingresso Biagio D’Anelli. I VIP al televoto per decidere chi è il preferito sono stati Patrizia Pellegrino, Lulù Selassie, Jessica Selassie e Gianmaria Antinolfi.

Chi è il preferito della settimana al Grande Fratello Vip

Nella puntata del 3 dicembre del Grande Fratello VIP non c’è stata eliminazione. Il pubblico, chiamato al televoto, ha deciso chi era il preferito. A conquistare la percentuale più alta di voti è stato Gianmaria Antinolfi che in questo modo ha ottenuto l’immunità per la prossima puntata. Queste le percentuali di voto: Patrizia Pellegrino 7%, Lulù Selassie 27%, Jessica Selassie 27%, Gianmaria Antinolfi 39%

Gianmaria Antinolfi ha avuto anche la possibilità di scegliere chi mandare al televoto per la prossima puntata. Il concorrente ha scelto Patrizia Pellegrino perché nuova arrivata e poco legato a lei.

Chi è in nomination

Oltre a Gianmaria Antinolfi, hanno conquistato l’immunità Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, le più votate dalla Casa. Le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno scelto di rendere immuni rispettivamente Maria Monsè e Alex Belli. Dopo le scelte di tutti i concorrenti, questi i VIP che vanno in nomination nella puntata di lunedì 6 dicembre:

Patrizia Pellegrino

Lulù Selassie

Jessica Selassie

