Samuel Peron è uno dei più amati ballerini di Ballando con le Stelle e la coppia rovente con Sabrina Salerno ha fatto impazzire tutti i telespettatori. Il ballerino è legato da anni a una bellissima Miss e attrice: scopriamo chi è.

Tania Bambaci, trent’anni, fisico statuario e bellezza mediterranea: originaria di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, la ragazza classe ’90 è legata a Samuel Peron ormai da nove anni.

Leggi anche | Giovanni Allevi, chi è la moglie Nada

Samuel Peron moglie, Tania Bambaci

Laureata in lingue e culture moderne, Tania Bambaci ha completato gli studi con un master in sceneggiatura e produzione audiovisiva, per poi dedicarsi alla carriera di modella. Nel 2010 è stata infatti eletta Miss Sicilia, e nello stesso anno ha partecipato a Miss Italia classificandosi nella Top 10.

Successivamente la moglie di Samuel Peron ha vinto il concorso di Miss Regina d’Europa per poi dedicarsi alla recitazione, seguendo un corso tenuto da Rossella Izzo nel 2013, seguito da seminari e tirocini.

Leggi anche | Un professore, come finisce la serie con Alessandro Gassman

Tra le produzioni cinematografiche e televisive che fanno parte del suo curriculum, non si possono non citare “The Perfect Husband” (2014), “Alcholist” (2016) , “Fantasmi – Italian Ghost Stories” (2011), mentre per la televisione Squadra Antimafia 8, Commissario Maltese, Questo nostro amore 80 e Il cacciatore.

Colpo di fulmine

“Per lui è stato un colpo di fulmine, per me invece no. L’ho fatto aspettare sei mesi per un caffè.” Inizia così una confessione sulla sua vita amorosa Tania Bambaci, la neo sposa di Samuel Peron che oggi festeggia i nove anni di relazione con il ballerino di Ballando con le Stelle. Il loro amore, iniziato nel marzo del 2012, ha oggi attraversato diverse tempeste, tra cui quella relativa alla malattia di Samuel Peron.

Il Covid-19 ha reso molto complicata la loro convivenza a Roma nell’estate scorsa. Una crisi però superata agilmente, che ha permesso ai due di ritrovare serenità e armonia per poi convolare a nozze dopo otto anni e mezzo di relazione.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI