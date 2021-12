Serena Grandi è una delle attrici più famose degli anni Ottanta. La sua vita privata è caratterizzata dall’amore per l’ex marito Beppe Ercole

Serena Grandi è stata una delle pioniere del cinema erotico italiano degli anni ottanta. Dopo il successo ottenuto con Tinto Brass, è stata protagonista di numerosi film e serie TV che le hanno permesso di ottenere numerosi riconoscimenti. Dopo qualche anno di pausa a causa di vicende giudiziarie, è tornata a recitare e ha partecipato ad alcuni programmi televisivi. La sua vita privata è caratterizzata in particolare dall’importantissima storia d’amore con Beppe Ercole, purtroppo finita male. L’attrice e l’arredatore e antiquario si sono sposati nel 1989. Scopriamo di più dell’ex marito di Serena Grandi.

Serena Grandi, chi è l’ex marito Beppe Ercole

“Il mio più grande pentimento è stato separarmi da Beppe Ercole. A quell’età non capivo che avevo bisogno di un uomo come lui”. Le parole di Serena Grandi, in una recente intervista, spiegano il rapporto dell’attrice e del suo ex marito. Nel corso degli anni il rimpianto si è fatto sempre più grande nel cuore di Serena Grandi: sposatasi con Beppe Ercole nel 1987, la giovane ha poi divorziato nel 1993. La coppia ha avuto un figlio, Edoardo, nel 1989.

Beppe Ercole era un arredatore e antiquario della Roma bene, conosciutissimo nel quartiere Parioli e icona del cinema degli anni 70-80. Il suo era un amore da vero padre di famiglia secondo le ricostruzioni di Serena Grandi, la quale ha lasciato andare il suo “più grande rimpianto” con Corinne Clery, attrice francese conosciuta con lo pseudonimo Corinne Piccoli.

La rivalità con Corinne Clery

Dopo diversi anni lontana dalle scene, Serena Grandi ha partecipato al Grande Fratello Vip dove ha incontrato proprio Corinne Clery, acerrima rivale e seconda moglie di Beppe Ercole. La disputa si è però risolta dopo anni di stoccate giornalistiche, in cui le due donne hanno spesso litigato. Dopo la morte del loro amato avvenuta nel 2010, Serena Grandi e Corinne Clery hanno scelto la via della conciliazione per rispettare la memoria del compianto Ercole.

