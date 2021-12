Chi è Sara di Tutta Colpa di Freud: la interpreta Caterina Shulha

Tutta Colpa di Freud, chi è l’attrice che interpreta Sara, la figlia maggiore di Claudio Bisio: scopriamo tutto su Caterina Shulha.

Sta andando in scena in queste settimane la serie tv di Tutta Colpa di Freud, remake del fortunato film di Paolo Genovese. Dopo la messa in onda su Amazon Prime Video, gli episodi vengono trasmessi ora anche in chiaro su Canale 5, così che tutti abbiano la possibilità di recuperare la serie con protagonista Claudio Bisio e le sue tre figlie. Tra queste Sara, la figlia maggiore interpretata da Caterina Shulha: scopriamo tutto su di lei.

Tutta Colpa di Freud, chi è Caterina Shulha, l’attrice che interpreta Sara

Caterina Shulha nasce il 10 gennaio 1993 a Hrodna, Bielorussia. Dal 2006 vive a Roma con la madre e si avvicina al mondo della recitazione negli anni del Liceo. Inizia a entrare nel mondo dello spettacolo lavorando come modella e partecipando ad alcuni provini televisivi, figurando in diverse riviste famose come Vogue e Marie Claire.

Mentre la carriera da modella procede a gonfie vele, quella da attrice inizia a spiccare il volo poco dopo. L’approdo in televisione avviene con la serie La ragazza americana, mentre quello al cinema con un cameo in Immaturi – Il viaggio. Il primo ruolo di spicco in televisione è Talent High School – Il sogno di Sofia e dopo alcuni ruoli secondari in fiction di successo come Che Dio ci aiuti e Un passo dal cielo, l’attrice bielorussa torna alla ribalta con Squadra antimafia – Il ritorno del boss e Nero a metà. Tutta Colpa di Freud offre a Caterina Shulha un altro ruolo di prestigio, un’occasione per continuare a farsi strada nel mondo della recitazione.

Per quanto riguarda la sfera privata, l’attrice bielorussa è diventata mamma nel 2017, dando alla luce Lorenzo, figlio del compagno Marco Belardi, che nella vita fa il produttore.

