Tutta Colpa di Freud serie: significato del titolo

Tutta Colpa di Freud, qual è il significato del titolo della serie? Scopriamo tutti quanti i dettagli a riguardo.

Sta andando in onda in queste settimane, su Canale 5, la serie tv di Tutta Colpa di Freud, remake del fortunato film del 2014 diretto da Paolo Genovese. La produzione televisiva riprende e amplia quella cinematografica, cambiando il cast, ma mantenendo invariati i toni e i temi del racconto. A fare da filo c’è quel titolo, che richiama alla mente il padre della psicanalisi, uno dei più grandi intellettuali di sempre. Qual è quindi il vero significato del titolo del film prima e della serie poi? Scopriamo tutto a riguardo.

Tutta Colpa di Freud, il significato del titolo

Il titolo richiama apertamente alla professione del protagonista del racconto, Francesco Taramelli, che al cinema ha il volto di Marco Giallini, in tv quello di Claudio Bisio. Francesco è infatti uno psicanalista, che si trova a dover affrontare i problemi emotivi delle tre figlie, che si riuniscono tutte nello stesso momento a casa del padre e gli portano tutti i loro problemi sentimentali.

Francesco, separato che ha dovuto crescere quasi interamente da solo le tre donne, tenta in ogni modo di aiutarle, coniugando le sue abilità da psicanalista con le sue doti paterne, ma come in tutte le famiglie non mancano i problemi e i drammi. Il titolo, dunque, richiama in maniera ironica alla situazione di Francesco che si ritrova, di fatto, a fare lo psicanalista anche con le sue stesse figlie, fuori dall’ambito lavorativo.

La psicanalisi fa solo da cornice però al racconto, offre lo spunto per vivere le vicende individuali dei protagonisti e quella corale della famiglia Taramelli. Rispetto al film, la serie tv naturalmente approfondisce le vicende delle tre sorelle Taramelli e di Francesco, dando un quadro più ampio alla storia raccontata nel fortunato film del 2014.

