Chi è Martina Viali di Uomini e Donne: quella somiglianza incredibile

Martina Viali, chi è la nuova corteggiatrice di Matteo Ranieri a Uomini e Donne e quella incredibile somiglianza con Sophie Codegoni, la ex del ragazzo.

Le cose si stanno facendo sempre più interessanti tra Matteo Ranieri e Martina Viali, nuova corteggiatrice di Uomini e Donne. In molti, però, non hanno potuto fare a meno di notare che la ragazza somiglia davvero tanto a Sophie Codegoni, la ex di Matteo Ranieri. Scopriamo dunque tutto sulla ragazza che sta conquistando il cuore del tronista.

Chi è Martina Viali di Uomini e Donne

Martina Viali ha 19 anni, è nata ed è cresciuta a Roma e studia Comunicazione all’Università La Sapienza di Roma. All’interno del magazine di Uomini e Donne si è dipinta come una ragazza “istigatrice e provocatrice” e anche Gianni Sperti ha sottolineato queste sue caratteristiche, ammettendo che Martina dimostra un’età maggiore a quella che ha.

Sia a livello caratteriale che fisico, la ragazza somiglia molto a Sophie Codegoni, una peculiarità che in molti hanno sottolineato soprattutto quando Martina ha cominciato a frequentare Matteo Ranieri, che ha deciso di tornare nel dating show proprio dopo la rottura con la sua ex fidanzata.

Il feeling tra Matteo e Martina si sta dimostrando subito molto forte, col ragazzo che durante la loro esterna si è dimostrato molto intrigato e colpito dalla corteggiatrice, tanto da vincere l’imbarazzo iniziale e lasciarsi andare completamente in sua presenza. A unirli è la passione per la musica e infatti la passeggiata in un negozio di vinili offre lo spunto perfetto per iniziare la loro uscita.

In attesa di scoprire come evolverà la situazione, sembra sempre più chiaro che Martina abbia tutte le intenzioni di conquistare il cuore di Matteo e fargli dimenticare la sua ex, così tanto somigliante a lei. Ma cosa succederà? Riuscirà Matteo a mettersi alle spalle Sophie e immergersi nella conoscenza di Martina?

