Chi sono i finalisti di X Factor 2021

X Factor 2021: chi sono i finalisti e come si svolgerà l’atto finale del famoso talent show: scopriamo tutti i dettagli.

Finalmente ci siamo: questa sera, su Sky Uno e in chiaro su TV8, andrà in onda l’attesissima finale di X Factor 2021. La serata si articolerà in tre fasi, al termine delle quali il concorrente meno votato verrà eliminato. Nella prima manche i finalisti canteranno in coppia con i loro giudici, nella seconda presenteranno un medley dei brani che hanno portato in scena in queste settimane e nella terza e ultima fase i due finalisti canteranno i propri cavalli di battaglia. Dopo di ché, avremo il vincitore di X Factor 2021. Scopriamo, a questo punto, chi sono i 4 finalisti.

Finale X Factor 2021: Fellow

Federico Castello ha 20 anni, è noto con lo pseudonimo Fellow e fa parte della scuderia di Mika, di cui è grande fan. Padroneggia sia l’italiano che l’inglese, suona il pianoforte e si rivela come un cantante classico. Nella finale di stasera, canterà in coppia con Mika Underwater.

Finale X Factor 2021: gIANMARIA

Gianmaria Volpato è il finalista del team di Emma, con cui durante la finale canterà La nostra relazione di Vasco Rossi. Durante queste settimane, ha portato in scena i grandi cantautori italiani come Lucio Dalla e Francesco De Gregori, mentre in semifinale ha duettato con Samuele Bersani cantando Spaccacuore.

Finale X Factor 2021: Baltimora

Edoardo Spinsante è il finalista di Hell Raton, i due canteranno insieme nella prima manche della finale Otherside dei Red Hot Chili Peppers. È molto giovane, ma ha stupito tutti con la sua vocalità molto interessante e inoltre, nei brani originali, ha dimostrato una capacità di scrittura davvero molto importanti, facendo dei testi il punto di forza della sua produzione.

Finale X Factor 2021: i Bengala Fire

L’unico gruppo a concorrere per la vittoria di questa edizione di X Factor sono i Bengala Fire, che in finale con Manuel Agnelli canteranno Between Days dei Cure. I quattro componenti del gruppo suonano insieme da ormai 11 anni e il loro genere di riconoscimento è il brit-rock.

