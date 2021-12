Anticipazioni Uomini e Donne, Isabella e Fabio coppia in dubbio fuori dallo studio AGGIORNAMENTO

Fabio e Isabella, cosa succede tra di loro? Il loro futuro fuori dallo studio è in dubbio? Vediamo tutte le anticipazioni a riguardo.

Tiene banco il futuro di Fabio e Isabella per quanto riguarda il trono over di Uomini e Donne. Il pilota è riuscito nella sua impresa di conquistare la tanto desiderata dama, che finalmente ha aperto il proprio cuore a un pretendente. Entrato nello studio solo per corteggiarla, con pazienza e caparbia l’uomo è riuscito nel suo intento e dopo la frequentazione all’interno del programma, i due ora sono pronti a lasciare insieme il programma. Da qualche tempo ormai si parla della loro decisione di proseguire all’esterno la loro frequentazione, ma l’annuncio ancora non è ufficiale. C’è qualche dubbio dell’ultimo momento? Scopriamo tutti i dettagli.

Isabella e Fabio: quando va in onda la loro decisione

Questa è la domanda che tutti si pongono. Nella puntata odierna, Maria De Filippi potrebbe tirare in ballo Isabella per chiedere degli aggiornamenti sulla sua storia con Fabio e, a questo punto, magari potrebbe arrivare il tanto atteso annuncio. Il fatto che i due non abbiano ancora mosso dei passi in via ufficiale ha fatto sorgere alcune domande, ma la realtà è che prima della messa in onda dell’uscita insieme, i due non posso fare l’annuncio.

Semplici tempi tecnici dunque, nessun ripensamento. Dietro alla mancata decisione ufficiale di uscire insieme dal programma ci sarebbero solo delle esigenze televisive, nulla di più, quindi basta semplicemente avere un po’ di pazienza per assistere finalmente al dolce epilogo della stria tra Fabio e Isabella. Non ci sono dubbi, infatti, sul fatto che i due abbiano deciso di uscire insieme dal programma e di continuare all’esterno la loro frequentazione: il tempo di trasmettere la loro ultima uscita insieme e poi finalmente i due saluteranno lo studio di Maria De Filippi.

