Chi è Federica di Uomini e Donne, corteggiatrice di Matteo Ranieri: la sua storia triste

C’è anche Federica tra le corteggiatrici di Matteo Ranieri, uno dei volti più noti di Uomini e Donne, tornato nello show dopo la sua relazione con Sophie Codegoni, nata proprio all’interno del programma. Matteo ha deciso di rimettersi in gioco dopo la fine della storia con l’attuale gieffina e sta facendo la conoscenza di diverse ragazze. Tra queste c’è anche Federica, una bellissima ragazza che però ha una storia particolare che, almeno inizialmente, ha un po’ turbato Matteo. Scopriamo tutto su di lei e sulla sua vicenda.

Chi è Federica di Uomini e Donne

Non sappiamo moltissimi dettagli sulla ragazza, che dall’accento sembrerebbe essere campana. In attesa di conoscerla meglio tramite la sua avventura all’interno del programma, conosciamo un dettaglio che rende la sua storia molto particolare. Seppur molto giovane, la donna ha infatti un figlio, che si chiama Luciano e ha due anni. Questa presenza ha inizialmente turbato Matteo, che non ha mai frequentato una donna con figli, ma la complicità tra i due sembra comunque molto evidente.

Un figlio è sicuramente un impegno molto importante, ci sarà da capire se, qualora la conoscenza tra i due dovesse andare avanti, Matteo sarà disposto ad accettare questa presenza o se la presenza del piccolo sarà un ostacolo per il loro futuro. Ad ogni modo, la loro conoscenza è appena iniziata, quindi ci sarà modo per capire bene la situazione, conoscere meglio Federica e capire anche la reazione di Matteo alla sua vicenda.

I due sono già usciti in esterna, ma Matteo Ranieri sta conoscendo anche un’altra corteggiatrice, Martina Viali. Nelle prossime puntate vedremo dunque come procederà la conoscenza con le due ragazze e chi riuscirà a conquistare il cuore del tronista.

