Marco Tardelli, chi è l’ex moglie: la figlia Sara è una VIP

Marco Tardelli, chi sono la ex moglie del leggendario calciatore italiano e la figlia, che si sta facendo anche lei strada nel mondo dello spettacolo.

L’urlo di Tardelli nella finale dei Mondiali del 1982 è una delle immagini più iconiche della nostra Nazionale. Grande protagonista dell’Italia vincitrice in Spagna, Marco Tardelli è una vera e propria leggenda del calcio, italiano e mondiale. Conosciamo bene le sue gesta in mezzo al campo, andiamo quindi a scoprire qualche dettaglio in più sulla sua vita privata, dall’ex moglie alla figlia che sta diventando, anche lei, una Vip.

Marco Tardelli, chi è l’ex moglie

Prima dell’attuale fidanzata, Myrta Merlino, l’ex calciatore è stato sposato con una donna di nome Alessandra, con cui ha avuto anche una figlia di nome Sara. Dopo la separazione, l’uomo ha avuto anche un altro figlio, Nicola, nato dalla sua relazione con Stella Pende, ex fidanzata del calciatore.

Ora, Marco Tardelli ha ritrovato l’amore con la nota giornalista Myrta Merlino, volto di La7. La storia tra i due ha inizio nel 2017, dopo che la donna si è separata dal suo ex marito, Domenico Arcuri, noto per essere stato il commissario per l’emergenza da coronavirus durante il governo Conte. Marco e Myrta sono molto affiatati sia nella vita privata che in quella lavorativa, con l’ex calciatore che ha preso anche parte al programma della nuova compagna.

Marco Tardelli, chi è la figlia Sara

Sara, la prima figlia di Tardelli avuta dall’ex moglie Alessandra, sta cercando di farsi strada nel mondo dello star system. Ha intrapreso la carriera da giornalista, sfruttando ovviamente il suo retaggio celebre. In coppia col padre ha scritto il libro Tutto o niente ed è, naturalmente, la massima esperta della carriera del padre.

Sara ha anche dato al padre Marco la felicità di diventare nonno, dando alla luce dei gemelli.

