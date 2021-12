The Voice Senior 2021: i concorrenti scelti terza puntata 10 dicembre

Va in onda la terza puntata di The Voice Senior 2021 venerdì 10 dicembre: vediamo quali concorrenti sono stati scelti dai giudici.

Venerdì 10 dicembre è andata in onda la terza puntata di The Voice Senior, in cui i quattro giudici Gigi D’Alessio, Clementino, Orietta Berti e Loredana Bertè hanno scelto le loro voci preferite tra i concorrenti over 60 che si sono presentati. Scopriamo com’è andata la serata.

LEGGI ANCHE: Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip

The Voice Senior 2021: i concorrenti della puntata del 10 dicembre

Proseguono le blind auditions e nuovi partecipanti si uniscono alla gara. La prima è la siciliana Carmen Marchese, che canta Urlo e non mi senti di Alessandra Amoroso e si unisce alla squadra di Gigì D’Alessio. Dopo di ché tocca a Mauro Goldsand, per cui si girano tutti e lui sceglie Loredana Bertè.

Dopo i primi due concorrenti, sale sul palco Diva Agata Mogiovi in Bonofè, che ha partecipato a The Voice Senior già in Germania nel 2019 e propone What’s Up? Dei 5 non blondies, scegliendo di entrare nella squadra di Loredana Bertè

Roberto Baroncelli poi sceglie Orietta Berti e dopo di lui sale sul palco un concorrente cinese, proveniente da Wuhan, di nome Xin Xun, che canta Nel blu dipinto di blu e sceglie di entrare nella squadra di Orietta Berti.

Tocca poi a due voci del sud: la siciliana Donata Brischetto, che canta Easy Lady e sceglie Loredana Bertè, poi il calabrese Santo Caccamo per cui però non si gira nessuno e viene eliminato. Rimasto finora a secco di scelte, anche per Clementino arriva il primo concorrente in squadra di stasera: si tratta di Luciano Genovesi, che canta Easy dei Commodores.

Il rapper si aggiudica anche Antonia Gagliano, rappresentante dell’Italia all’Eurovision di New York, dopo di lei sale sul palco Gino Cafaia che sceglie di entrare nella squadra di Orietta Berti.

Le ultime due esibizioni sono quelle di Marco Negri, che porta Pescatore di Pierangelo Bertoli e sceglie Loredana Bertè, e di Eva Pallotta, che porta un brano di Mia Martina, ma nessuno si gira e viene eliminato.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI