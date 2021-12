Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip 10 dicembre: chi è uscito e nomination

Soleil, Jessica, Miriana, Sophie, Biagio e Maria erano i concorrenti al televoto. Scopriamo chi è stato il più votato e preferito dal pubblico nella Casa del Grande Fratello VIP

Nuova puntata del Grande Fratello VIP in onda il 10 dicembre. Si torna a parlare di Alex Belli e Soleil Sorge ma in particolare spuntano le foto di Delia, moglie dell’attore, in atteggiamenti intimi con un altro uomo. Sorpresa per Davide Silvestri che riceve un videomessaggio dal cugino Kekko Silvestre, frontman dei Modà. Puntata incandescente con tanti scontri e discussioni tra i concorrenti. I VIP al televoto per decidere chi è il preferito sono stati Soleil Sorge, Jessica Selassie, Sophie Codegoni, Biagio D’Anelli e Maria Monsè.

Chi è il preferito della settimana al Grande Fratello Vip

Nella puntata del 10 dicembre del Grande Fratello VIP non c’è stata eliminazione. Il pubblico, chiamato al televoto, ha deciso chi era il preferito. A conquistare la percentuale più alta di voti è stata ancora una volta Soleil Sorge. Queste le percentuali di voto: Soleil 30%, Jessica 27%, Miriana 18%, Sophie 17%, Biagio 5% e Maria 3%. Vincendo il televoto, Soleil ha avuto la possibilità di scegliere chi mandare al televoto la prossima puntata.

Dopo lo scontro tra l’influencer e Sophie Codegoni, arriva anche la nomination per quest’ultima. Nello specifico Soleil annuncia la sua scelta con una frase piccata “Un saluto al padre di Sophie” (reo di aver attaccato la concorrente sui social. Ribatte Sophie Codegoni con la frase “Un saluto a Delia”.

Chi è in nomination

Oltre a Soleil Sorge, hanno conquistato l’immunità Aldo Montano e Giucas Casella. Le opinioniste invece hanno scelto invece di salvare dalle nomination la coppia Valeria Marini-Giacomo Urtis e Katia Ricciarelli. Dopo le scelte di tutti i concorrenti, questi i VIP che vanno in nomination nella puntata di lunedì 13 dicembre:

Maria Monsè

Carmen Russo

Francesca Cipriani

Gianmaria Antinolfi

Miriana Trevisan

