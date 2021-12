Chi lascia la casa del Grande Fratello: i Vip che vanno via

Porte girevoli all’interno della casa del Grande Fratello Vip: alcuni concorrenti vogliono lasciare il programma, ma al loro posto potrebbero arrivare nuovi inquilini nella casa più spiata d’Italia. Scopriamo tutti i dettagli.

Pronto un terremoto all’interno della casa del Grande Fratello. Secondo alcune indiscrezioni, alcuni concorrenti avrebbero chiesto di lasciare il programma, a causa anche probabilmente della lunga permanenza richiesta per quella che è destinata a essere l’edizione più lunga di sempre del programma. Scopriamo dunque chi potrebbe lasciare la casa del GF Vip nei prossimi giorni e chi potrebbe invece fare il proprio ingresso.

LEGGI: Jessica Selassie chi è il fidanzato della più peperina delle Principesse, l’ex è famosissimo

Grande Fratello Vip: chi può uscire

La notizia della durata eccezionale di questa edizione del GF Vip, con la finale posticipata al 14 marzo 2022, ha lasciato di stucco moltissimi partecipanti. Alcuni non hanno preso molto bene questa novità, Aldo Montano, Carmen Russo, Manuel Bortuzzo e Davide Silvestri sembrano infatti intenzionati ad abbandonare il reality alla fine del loro contratto, ovvero il 13 dicembre.

Anche Katia Ricciarelli ha ammesso di voler lasciare la casa a dicembre, forse per poter passare le feste di Natale in famiglia, a meno che non ci siano altre motivazioni dietro questa scelta. Insomma, presto molti concorrenti che sono stati finora grandi protagonisti di questa stagione potrebbero lasciare la casa, ma al loro posto ci saranno importanti arrivi.

LEGGI: La fidanzata di Biagio D’Anelli è Silvana Curcio, un passato da Miss FOTO

Grande Fratello Vip: chi può entrare

Secondo diverse indiscrezioni, il primo nome in lizza per entrare nella casa del GF Vip è quello di Nathaly Caldonazzo, attrice e showgirl classe 1969. Insieme a lei, altri possono entrare nella casa, stando alle volontà di Alfonso Signorini potrebbero essere due uomini dalle storie personali importanti, pronti a portare il proprio carico di esperienza nella casa.

Insomma, presto potremo vedere nuovi volti nella casa, come accaduto di recente. Sicuramente, dopo dicembre il Grande Fratello cambierà moltissimo con le grandi novità in vista.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI