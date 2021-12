Giordano Filippo, chi è il balllerino di Ballando con le stelle: età e fidanzata

Giordano Filippo, scopriamo chi è il ballerino protagonista di Ballando con le stelle e i dettagli della sua vita privata.

Tra i protagonisti di Ballando con le stelle c’è anche Giordano Filippo, maestro che partecipa all’edizione 2021 in coppia con Valeria Fabrizi, riscuotendo anche un discreto successo nel loro percorso, che li ha visti anche trionfare nella quarta puntata. Andiamo a conoscere meglio il ballerino, scoprendo qualche dettaglio in più della carriera e della vita privata di Giordano Filippo.

LEGGI ANCHE: Anticipazioni GF Vip del 13 dicembre

Chi è Giordano Filippo

Giordano Filippo nasce in provincia di Bari il 21 dicembre 1985. Il mondo della danza lo attrai fin da piccolo, inizia a ballare già dall’età di 7 anni e si fa strada nel mondo, partecipando a gare di ballo e prendendo parte, nel 1994, al Campionato italiano, dove arriva in finale in due discipline come salsa e liscio unificato.

Nel 2007 diventa maestro di ballo, mentre continua a partecipare alle gare e intanto inizia ad approfondire anche altri generi. Dal 2020 entra a far parte del cast di Ballando con le stelle, un’esperienza che senza dubbio dà una forte spinta alla sua carriera. Oggi Giordano Filippo ha 35 anni, concorre nel programma di Milly Carlucci con Valeria Fabrizi e, dopo essere entrato nella compagnia di ballo Euphoria Dance Company di New York, ha aperto la scuola di ballo Yamambò a Milano, che gestisce con la sua compagnia.

A tal proposito, il ballerino è fidanzato dal 2013 con Marica Bianco, ballerina anche lei. Anche Marica è originaria della Puglia, è nata a Putignano, e i due sono diventati immediatamente partner anche nel lavoro oltre che nella vita, aprendo e gestendo insieme appunto la scuola di ballo a Milano. Per il resto, non abbiamo molte notizie sulla donna, se non da alcuni scatti che i due condividono sui social e che mostrano la felicità della loro vita di coppia.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI