Simone Di Pasquale, chi è la fidanzata Maria e la storia del romantico ritorno di fiamma tra i due: scopriamo tutti i dettagli della loro storia d’amore.

Protagonista di Ballando con le Stelle, Simone Di Pasquale di recente ha parlato della sua vita sentimentale, uscendo allo scoperto e indicando la ragazza che ha conquistato il suo cuore. Il suo nome è Maria ed è una persona che vive fuori dal mondo del gossip e dello spettacolo di cui invece è protagonista indiscusso Simone. Scopriamo tutto ciò che sappiamo sulla donna e i dettagli della loro storia d’amore.

Simone Di Pasquale, chi è la fidanzata Maria

Simone Di Pasquale è diventato un volto amato della televisione italiana soprattutto grazie alla sua partecipazione a Ballando con le stelle, lo storico programma di Milly Carlucci che ogni anno vanta un incredibile seguito. I maestri di ballo, all’interno del programma, sono diventati famosi quasi tanto quanto i vip che si sono cimentati, di volta in volta, nelle sfide di ballo. Tra questi Simone Di Pasquale, che di recente ha parlato del suo nuovo amore.

La donna che ha conquistato il cuore del ballerino si chiama Maria ed è un personaggio che vive lontano dai riflettori. Non sappiamo moltissimo quindi su di lei, se non ciò che ha detto il ballerino in una lunga intervista al settimanale DiPiù, in cui Simone ha parlato di Maria della relazione che stanno vivendo. Una storia molto intensa e appassionata, ma i due si conoscono da molto tempo, da ben 14 anni. Solo di recente però hanno deciso di provare a stare insieme e il ballerino non ha nascosto di coltivare il sogno di mettere su una famiglia con la donna amata.

In attesa di scoprire altri particolare sulla donna che ha conquistato Simone Di Pasquale, sappiamo che il cuore del ballerino al momento è impegnato e pieno di amore per Maria.

