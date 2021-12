Anticipazioni Uomini e Donne: fissata la scelta di Roberta, dietro c’è lui

Uomini e Donne, vediamo le anticipazioni che riguardano l’imminente scelta di Roberta, per cui è già fissata la data: scopriamo tutto ciò che accadrà.

Si avvicina il momento di un’altra attesissima scelta. Secondo molte indiscrezioni, è ormai imminente la decisione di Roberta, che seguirà quella di Andrea Nicole, che con tante polemiche per le modalità con cui ha scelto Ciprian. Si prospetta molto controversa anche la futura scelta di Roberta, più che altro per la reazione, secondo il web, che dovrebbe avere il corteggiatore scelto dalla tronista.

Uomini e Donne, la scelta di Roberta

Secondo quanto si apprende dal web, la scelta di Roberta dovrebbe essere registrata tra giovedì e venerdì, poi si dovrà attendere solo la messa in onda. Sono due i corteggiatori di Roberta Giusti, che si sono contesi per lungo tempo le attenzioni della donna: Luca e Samuele. Negli ultimi tempi, tra Luca e Roberta la situazione non è stata molto chiara, con molte incomprensioni che hanno addirittura portato il ragazzo a pensare di lasciare il programma. Tuttavia, nelle ultime registrazioni la donna ha rinunciato a uscire in esterna con Samuele per rincorrere Luca e baciarlo.

Una scelta che ovviamente non ha fatto piacere a Samuele, che ora vuole delle risposte e le vuole in fretta. Dietro alla decisione di Roberta di procedere alla scelta ci sarebbe proprio Samuele, secondo molte fonti, con la tronista che ha accelerato i tempi per non fare un dispiacere al ragazzo. Ma resta ovviamente il dubbio su chi sceglierà la tronista: il web è diviso tra chi è convinto che la scelta ricadrà su Luca considerando gli ultimi sviluppi, e chi pensa che Roberta opterà comunque per Samuele, da cui è stata generalmente sempre più attratta. Manca poco ormai e sapremo come si concluderà il percorso di Roberta all’interno del programma.

