Chi è il fidanzato di Katia Ricciarelli, l’affascinante Renato è l’uomo che vuole sposare

Katia Ricciarelli, scopriamo chi è il nuovo fidanzato, l’affascinante Renato che la donna vorrebbe diventasse suo marito: vediamo tutto ciò che sappiamo su di lui.

Tra le protagoniste del Grande Fratello Vip c’è anche Katia Ricciarelli, celebre cantante lirica che è stata unita in matrimonio per tantissimi anni con Pippo Baudo. A tanti anni di distanza dalla fine della storia col noto conduttore, la donna è pronta a convolare di nuovo a nozze col suo nuovo fidanzato: Renato. Scopriamo tutto ciò che sappiamo dell’uomo e della loro storia d’amore.

Katia Ricciarelli, chi è il fidanzato Renato

Proprio all’interno della casa più spiata d’Italia, Katia Ricciarelli ha rivelato a Carmen Russo di aver trovato nuovamente l’amore e una volta chiamata in confessionale da Alfonso Signorini, ha raccontato di aver conosciuto molto tempo fa in Puglia quello che ora è il suo nuovo fidanzato, un uomo di nome Renato, durante una puntata di Mattino 5.

Katia Ricciarelli ha ritrovato l’amore e si è detta pronta a convolare di nuovo a nozze una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. La donna ha ammesso di sperare di non sbagliarsi un’altra volta nella sua scelta sentimentale, ma è parsa abbastanza convinta della sua decisione di sposarsi, anche se poi bisognerà vedere se, una volta fuori dalla casa, la donna deciderà veramente di sposarsi con Renato.

A tal proposito, non sappiamo moltissimo su questo uomo, su cui Katia Ricciarelli non ha svelato molti dettagli, se non il fatto che i due si siano conosciuti in Puglia, terra d’origine dell’uomo e che Renato sia alto un metro e ottanta. Oltre a questo non si sa nulla, bisognerà aspettare qualche uscita pubblica o magari qualche intervista un po’ più specifica della donna, magari quando sarà fuori dalla casa e confermerà la sua decisione di convolare di nuovo a nozze.

