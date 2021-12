Chiara Francini, chi è il fidanzato: è ancora l’ex calciatore?

Chiara Francini, scopriamo tutto sulla vita sentimentale della famosa attrice: chi è il fidanzato attuale? Vediamo tutto ciò che sappiamo.

Chiara Francini è sicuramente uno dei volti più amati del cinema e della televisione italiana. La sua simpatia e la sua spontaneità l’hanno resa un personaggio amatissimo dal pubblico, il suo talento le ha permesso di costruirsi una carriera di primissimo livello nel mondo dello spettacolo. Al fianco della donna, da ormai tanti anni, c’è lo svedese Frederick Lundqvist, ex calciatore che ora lavora nel mondo della sicurezza. Scopriamo tutto ciò che sappiamo sull’uomo e sulla loro storia d’amore.

Chiara Francini, chi è il fidanzato

Frederick Lundqvist è la dolce metà dell’attrice ed è al suo fianco dall’ormai lontano 2005. Per stessa ammissione dell’attrice toscana, lo svedese è un uomo che ama la riservatezza e quindi non diffonde troppi dettagli della sua vita privata, custodita gelosamente nonostante la grande notorietà della sua compagna di vita.

Frederick Lundqvist è un ex calciatore, che ha passato la carriera tra il campionato svedese e quello norvegese. In carriera, è anche arrivato a vestire la maglia della Nazionale della Svezia. Il suo ritiro è avvenuto nel 2006, un anno dopo l’inizio della relazione con l’attrice italiana, e l’uomo ha deciso di immergersi nel campo dei servizi di sicurezza, aprendo una propria agenzia. Il poco che sappiamo su di lui viene da qualche intervista della Francini, che ha ammesso di amare i tratti tipici della personalità svedese del compagno, come il rispetto e la riservatezza.

La privacy è proprio ciò che contraddistingue maggiormente l’uomo, che non a casa ha aperto un’impresa di servizi di sicurezza. Lo svedese non appare praticamente mai sul seguitissimo profilo Instagram della donna e si fa vedere con lei solo raramente, magari in alcuni eventi d’eccezione come premi o serate di gala.

