Fiordaliso, chi è l’ex marito: il traumatico matrimonio e i figli della cantante

Fiordaliso, chi è l’ex marito della cantante e il traumatico matrimonio che ha vissuto: scopriamo anche chi sono i figli della donna.

Quella di Fiordaliso è una delle voci più riconoscibili e amate del panorama della musica italiana. Sono tante le canzoni indimenticabili della cantante, la cui carriera è ben nota al grande pubblico. Non tutti però conoscono il burrascoso passato sentimentale della donna, che ha vissuto un matrimonio molto traumatico e difficile: scopriamo tutti i dettagli.

Fiordaliso, chi è l’ex marito

Qualche tempo fa, la donna ha raccontato a Domenica Live il suo passato difficile. Fiordaliso ha conosciuto quello che sarebbe diventato suo marito a scuola, aveva 15 anni quando si è innamorata di lui, mentre il ragazzo ne aveva 17. È rimasta incinta ed è andata in un centro per ragazze madri, al suo ritorno ha sposato il ragazzo ed è stata cacciata di casa, perché il padre non accettava quel matrimonio.

Si chiama Paolo Tonoli il ragazzo che Fiordaliso ha sposato da giovane. Un matrimonio che si è rivelato un incubo, perché la donna veniva puntualmente picchiata dal marito e per molto tempo non ha potuto fare niente. Quel periodo della vita ha segnato un trauma che lascia ancora evidenti ferite sulla cantante, che però ora invita tutte le ragazze che vivono situazioni del genere a reagire.

Fiordaliso, i figli

La cantante ha due figli: il primo, Sebastiano, lo ha avuto ad appena 15 anni, mentre il secondo Paolino, è nato nel 1989. Entrambi i figli li ha avuti con l’ex marito Paolo Tonoli, con cui ha vissuto un matrimonio violento e infelice.

La donna, dopo anni di soprusi, è riuscita a reagire, ora è single e ha ammesso di non aver minimamente voglia di ritrovare l’amore dopo le grandi ferite che le ha causato in passato.

