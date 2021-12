Anticipazioni Uomini e Donne, dopo la scelta Andrea Nicole e Ciprian stanno insieme?

Uomini e Donne, continua a tenere banco la situazione di Andrea Nicole, la tronista che deve scegliere tra Ciprian e Alessandro: scopriamo cosa ci attende.

Andrea Nicole continua a essere una delle protagoniste più in vista del dating show di Canale 5. La sua scelta sta catalizzando l’attenzione del pubblico, nonché alimentando controversie e polemiche. Prima la notte passata con Ciprian prima della registrazione dell’esterna, uno sgarro al regolamento che ha fatto infuriare opinionisti e pubblico e ha deluso profondamente Maria De Filippi. Poi la discussione con lo stesso Ciprian, che le ha lanciato pesanti accuse e rimesso tutto in discussione: ma i due stanno ancora insieme? Cosa è successo? Scopriamo tutto ciò che ci aspetta.

LEGGI ANCHE: Matteo Ranieri, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne: età e cosa fa

Uomini e Donne, cosa succede tra Andrea Nicole e Ciprian

Sembrava procedere a gonfie vele la frequentazione tra Andrea Nicole e Ciprian, pronti a uscire insieme dal programma con profondo rammarico di Alessandro, l’altro pretendente della dama, ma tutto sembra essersi rotto. Nella puntata precedente Ciprian ha mosso delle accuse pesantissime verso la donna, che ha baciato Alessandro. Il corteggiatore ha detto che ad Andrea Nicole basta un po’ di vino per concedersi, provocando l’ovvia reazione stizzita e sdegnata della donna, nonché la rabbia anche di Maria De Filippi.

L’alterco tra i due è andato avanti e Ciprian si è detto molto dubbioso sulla tronista, lasciando intendere che il futuro tra i due può non essere roseo come sembrava. A questo punto, tutto può tornare in discussione, con la lite tra Ciprian e Andrea Nicole che potrebbe avere delle pesanti ripercussioni sul percorso all’interno del programma della tronista. Un percorso che sembrava dirigersi verso una meta ben nota e definita, ma che ora torna pesantemente in discussione. Vedremo, nelle prossime puntate, cosa succederà tra i due e se la loro frequentazione riuscirà a superare questa tensione.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI