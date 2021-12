Maria Grazia Cucinotta chi è il marito e un matrimonio davvero speciale

Maria Grazia Cucinotta, chi è il marito dell’attrice di origini siciliane e lo splendido matrimonio che ha coronato il loro amore

Apparsa in tv grazie ad Indietro Tutta di Renzo Arbore, Maria Grazia Cucinotta ha ottenuto l a popolarità internazionale grazie al film “Il Postino”, ultima pellicola di Massimo Troisi prima della sua scomparsa. Da sempre impegnata con cinema e teatro, anche da produttrice, scopriamo qualche dettaglio della sua vita privata. In particolare scopriamo chi è il marito dell’attrice e il loro splendido matrimonio

LEGGI ANCHE: Vittoria Belvedere chi è il marito: la forza di reagire alle difficoltà

Maria Grazia Cucinotta, chi è il marito

Si chiama Giulio Violati il marito di Maria Grazia Cucinotta. I due si sono sposati il 7 ottobre 1995. Imprenditore e produttore cinematografico, Giulio Violati è stato anche ex amministratore delegato di Ferrarelle. L’uomo ha origini romane ma sono pochissime le informazioni sul suo conto. Una coppia riservata che non ha mai dato spazio al gossip e alle indiscrezioni. Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati si sono conosciuti subito dopo la partecipazione dell’attrice a Miss Italia negli anni Ottanta.

L’incontro che ha fatto scoccare la scintilla è stato ad una festa di Capodanno organizzata da Massimo Santoro, genero di Rita Dalla Chiesa. Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati hanno una figlia, Giulia, nata nel 2001. La coppia ha festeggiato i 25 anni di matrimonio nel 2020 e ha rinnovato le promesse fatte nel 1995. Proprio in quell’occasione l’attrice ha raccontato come il segreto della coppia è quello di mediare le reciproche diversità. Colpito dalla sincerità e genuinità di amici e famiglia dell’attrice, Giulio Violati ha capito il valore di questi sentimenti.

Proprio per i 25 anni di matrimonio, festeggiati a casa, Maria Grazia Cucinotta ha fatto una dedica social a suo marito: “L’amore vero dura per sempre, non è semplice, ma l’importante è non mollare mai davanti alle difficoltà, insieme si supera tutto. Non abbiamo potuto festeggiare con gli amici, rispettando il periodo, ma vogliamo ringraziare tutti per gli auguri e l’affetto vero”.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI