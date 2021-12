Vittoria Belvedere chi è il marito: la forza di reagire alle difficoltà

Vittoria Belvedere, chi è il marito della nota attrice e i dettagli del dramma che ha cambiato la sua vita e carriera

Vittoria Belvedere è una delle attrice italiane più famose e apprezzate degli ultimi anni. Film, serie tv e spettacoli teatrali sono da sempre il pane quotidiano della donna che in carriera vanta anche una collaborazione con gli Stadio nella canzone “Mi manchi già”. Scopriamo ora qualche dettaglio della sua vita privata, soprattutto di suo marito, del felice matrimonio e del dramma che l’ha cambiata.

Vittoria Belvedere, chi è il marito

Si chiama Vasco Valerio il marito di Vittoria Belvedere. I due si sono sposati il 12 giugno 1999 e dal loro amore sono nati i tre figli Lorenzo, Niccolò ed Emma. Vasco Valerio è un organizzatore di eventi, originario di Verona e proveniente da una famiglia di aristocratici romani. È legato al cinema perché il padre è stato proprietario di numerose sale cinematografiche sparse tra Roma, Vicenza e Verona.

Vittoria Belvedere e Vasco Valerio sono una delle coppie più longeve dello show business ma hanno avuto in particolare un periodo di difficoltà che ha rischiato di farli dividere. L’attrice ha avuto importanti problemi di salute e in particolare ha sofferto del Morbo di Basedow subito dopo aver avuto il primo figlio. La crisi con il marito, aveva spinto Vittoria Belvedere a lasciare tutto e volare in Marocco. Però proprio nel Paese africano, l’amore è tornato a trionfare. Il marito Vasco Valerio ha fatto una visita a sorpresa alla sua donna riaccendendo di nuovo l’amore tra i due.

Il dramma e la forza di Vittoria Belvedere e il marito

Il Morbo di Basedow è una patologia che determina una condizione di ipertiroidismo. Si tratta di un disturbo incompatibile con la possibilità di avere altri figli. La forza di Vittoria Belvedere, grazie anche il supporto del marito e della sua famiglia, ha permesso all’attrice di realizzare comunque il suo sogno. Da sempre ha voluto una famiglia numerosa e così sono nati Emma e Niccolò.

Il problema alla tiroide però ha costretto Vittoria Belvedere ad un’importante operazione con un ricovero d’urgenza in ospedale. Un intervento necessario a causa del gonfiore e del successivo scoppio della tiroide. Ora l’attrice sta meglio e prosegue la sua carriera di attrice senza mai dimenticare di tenersi sotto controllo.

