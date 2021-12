Asia Argento, chi è il fidanzato: decisione drastica sul futuro

Asia Argento, attrice e protagonista tra gli altri del film “Perdiamoci di vista”, ha spesso fatto parlare di sé per la sua vita privata. Scopriamo chi è il fidanzato e la sua decisione drastica sull’amore

Attrice, regista e figlia d’arte, Asia Argento si è sempre distinta per la sua eccentricità ma anche e soprattutto per la spiccata da bravura. Due volte vincitrice del David di Donatello, si è cimentata anche nella musica e nella scrittura. Ha scritto infatti due libri ed è stata giudice di X Factor. Ha attirato le attenzioni della stampa e del pubblico anche per la sua vita privata e per gli uomini che ha conquistato. Scopriamo chi è il suo fidanzato e la sua decisione drastica sulle relazioni.

Asia Argento, chi è il fidanzato: da Morgan a Anthony Bourdain

Dichiaratasi bisessuale nel suo ultimo libro, Asia Argento è stata sposata dal 2008 al 2012 con il regista Michele Civetta. Dalla loro relazione è nato il figlio Nicola. In precedenza l’attrice aveva avuto lunga relazione con il cantante Morgan. La coppia ha vissuto un’importante storia d’amore dal 2000 al 2006 e nel 2001 è nata la loro figlia Anna Lou. Il nome Anna è in onore della sorella di Asia Argento, scomparsa nel 1994. Tra i flirt dell’attrice anche quello con l’attore Sergio Rubini, quando lo stesso era sposato con Margherita Buy. È stata la stessa Asia Argento a confermare la relazione.

Dopo il matrimonio con Michele Civetta, l’attrice ha avuto anche una breve relazione con Max Gazzè, prima di conoscere nel 2016 lo chef Anthony Bourdain. Asia Argento ne ha parlato anche nel suo recente libro e di come abbia affrontato il suicidio del suo compagno, avvenuto nel 2018. L’uomo fu rinvenuto morto in un albergo in Francia. Qualche mese dopo venne rivelata la storia con Fabrizio Corona, appena uscito di prigione. Un flirt turbolento in un anno davvero particolare per l’attrice.

Un ricordo indelebile

La scomparsa di Anthony Bourdain ha infatti portato Asia Argento ad una decisione netta per il futuro: “Io sono sola, sono single, dopo di lui non sono riuscita a costruire un rapporto con nessuno e spesso ci parlo nella mia testa”. Inoltre una recente intervista ha dichiarato di non avere un fidanzato da anni e di non avere nessuna intenzione di vedere qualcuno tanto per passare il tempo. La speranza però di trovare la persona giusta non l’ha persa perché le piacerebbe ritrovare un’anima gemella”.

