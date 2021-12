Sarah Ferguson chi sono le figlie e il fidanzato italiano di Beatrice di York

Sarah Ferguson è la ex moglie di Andrea, duca di York, il terzo figlio di Regina Elisabetta II e il principe Filippo. Da sempre al centro del gossip, scopriamo le figlie Eugenia e Beatrice e il fidanzato italiano di quest’ultima

Membro ufficiale della famiglia reale britannica per dieci anni, Sarah Ferguson è l’ex moglie di Andrea, duca di York. Prima di conoscere l’uomo che ha cambiato la sua vita, ha lavorato in una società di pubbliche relazioni di Londra, in una galleria d’arte e in una compagnia che si occupa di pubblicità. Dal matrimonio con Andrea, sono nate due splendide figlie. Scopriamo tutto su di loro e sul fidanzato italiano di una delle due.

LEGGI: Maria Grazia Cucinotta chi è il marito e un matrimonio davvero speciale

Chi sono le figlie di Sarah Ferguson

Sarah Ferguson e Andrea di York sono stati insieme per dieci anni e dal loro amore sono nate due figlia. L’8 agosto 1988 è nata Beatrice Elizabeth Mary, la primogenita della coppia. Il 23 marzo 1990 è nata Eugenia Victoria Helena. Beatrice è laureata in Storia e Storia delle Idee e nel 2005 è stato reso noto che soffre di dislessia. Dopo aver lavorato come assistente alle vendite e per l’Ufficio stampa del Ministero degli Esteri, è entrata nella storia per essere la prima reale ad apparire in un film, The Young Victoria, prodotto dalla mamma Sarah Ferguson.

Eugenia si è laureata in storia dell’arte e letteratura inglese all’Università di Newcastle, ha vissuto a New York dove ha lavorato come manager e poi è tornata a Londra per occuparsi di una galleria d’arte. Dal 2010 è legata a Jack Christopher Stamp Brooksbank e il 12 ottobre 2018 è stato celebrato il loro matrimonio. Il 9 febbraio 2021 è nato il loro primo figlio, August Philip Hawke Brooksbank.

Chi è il fidanzato italiano di Beatrice di York

Il legame di Sarah Ferguson con l’Italia arriva grazie a sua figlia Beatrice. La donna è legata a Edoardo Mapelli Mozzi. Il loro matrimonio si è tenuto il 17 luglio 2020 e il 18 settembre 2021 è nata la loro prima figlia Sienna Elizabeth Mapelli-Mozzi. Edoardo Mapelli Mozzi è figlio di Nikki Shale e del conte Alessandro Mapelli Mozzi. Specializzato nella vendita di case multimilionarie, ha una sua società immobiliare e ha studiato alla Radley School nell’Oxfordshire.

Prima di conoscere Beatrice, è stato con Dara Huang per circa tre anni e mezzo. Dal loro amore è nato il primo figlio Christopher «Wolfie» Woolf. Beatrice è diventata così l’unica principessa britannica a sposare qualcuno che ha già dei figli.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI