Anticipazioni Uomini e Donne, Matteo ad un bivio con Martina, Federica trema

Uomini e Donne, vediamo le anticipazioni per la puntata del 16 dicembre: il protagonista sarà Matteo Ranieri, che si trova a un bivio con Martina. Cosa farà il tronista? Scopriamo tutte le anticipazioni.

Ci sarà Matteo Ranieri al centro della puntata odierna di Uomini e Donne, il cui percorso all’interno del programma è iniziato da poco, ma già sta regalando tante sorprese. Il ragazzo si trova già davanti a una decisione importante con Martina, la corteggiatrice con cui sta iniziando a conoscersi: cosa deciderà di fare? Scopriamo cosa ci aspetta.

Uomini e Donne: le anticipazioni su Matteo

Nel percorso di Matteo Ranieri a Uomini e Donne ci sono, per ora, due donne: Martina e Federica. Stando alle anticipazioni, quest’oggi potremo assistere a un momento di svolta per il tronista, che si è lasciato andare con Martina, baciandola. La ragazza non ha mai nascosto l’attrazione fisica reciproca che provano i due e questo bacio sarebbe la conferma del forte interesse di Matteo per Martina. Ma come prenderà Federica il bacio? Non ci resta che scoprirlo.

LEGGI ANCHE: Matteo Ranieri, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne: età e cosa fa

Uomini e Donne: le altre anticipazioni

Per il resto, la puntata di oggi potrebbe regalare un lietissimo annuncio, ovvero quello dei protagonisti del trono over, Angela Paone e Antonio Stellacci, che dopo essere usciti insieme dal programma hanno deciso di sposarsi. I due sono intenzionati a fare sul serio, stanno anche parlando di un figlio, che coronerebbe il loro amore nato proprio all’interno del dating show di Canale 5.

Infine, la puntata di oggi dovrebbe dire qualcosa in più anche sulla scelta di Roberta, che ormai sembra imminente. Dopo il caos per la scelta di Andrea e Nicole, all’interno del programma si prospetta una nuova situazione molto turbolenta, con al centro la tronista romana.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI