Chi è Angela Paone di Uomini e Donne, matrimonio al Trono Over!

Angela Paone, chi è la dama che ha preso parte al trono over di Uomini e Donne: nel futuro della donna potrebbe esserci il matrimonio a breve!

Matrimonio in vista per due partecipanti del trono over di Uomini e Donne: si tratta di Angela Paone e Antonio Stellacci, che si sono conosciuti all’interno del programma, sono usciti insieme e ora pensano anche a costruire una famiglia tutta loro. Scopriamo tutto dunque sulla donna e sulla storia d’amore col cavaliere Antonio.

Chi è Angela Paone

Angela Paone nasce il 3 febbraio 1976 in provincia di Avellino. Lavora nell’ambito dei servizi sociali e come babysitter, per il resto non ha rivelato moltissimi dettagli sulla sua vita privata. Sappiamo però che non è mai stata sposata e all’interno del programma cercava proprio l’amore che le è mancato durante la sua vita. Un amore arrivato dopo alcune peripezie.

All’interno del suo percorso a Uomini e Donne, Angela ha fatto breccia nel cuore di molti uomini. Per primo Biagio Di Maro, con cui però la frequentazione si è interrotta dopo qualche uscita. Poi la donna è uscita con Luca Cenerelli, con Andrea Corrà e con Armando Incarnato, prima di trovare finalmente l’uomo giusto in Antonio Stellacci.

Angela Paone, la storia con Antonio Stellacci

La conoscenza tra i due è andata immediatamente a buon fine e Angela e Antonio hanno deciso di uscire insieme dal programma. Il feeling è scoccato immediatamente e i due hanno costruito la loro relazione, prima di decidere di uscire insieme dal programma.

La loro storia d’amore è proseguita anche lontano dalle telecamere, con un affiatamento tale che la coppia sta pensando anche a sposarsi e ad avere un figlio insieme. Insomma, l’amore è scoccato con forza nel trono over di Uomini e Donne e presto potrebbe essere suggellato dal matrimonio.

