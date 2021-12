Chi è Antonio Stellacci di Uomini e Donne, si sposa con Angela del Trono Over!

Antonio Stellacci, chi è il cavaliere di Uomini e Donne che è uscito dal programma con la dama Angela Paone: i due stanno pensando di suggellare il proprio amore tramite il matrimonio.

Matrimonio in vista per due partecipanti del trono over di Uomini e Donne: si tratta di Angela Paone e Antonio Stellacci, che si sono conosciuti all’interno del programma, sono usciti insieme e ora pensano anche a costruire una famiglia tutta loro. Scopriamo tutto dunque sull’uomo e sulla storia d’amore con la dama Angela

Chi è Antonio Stellacci

Non si conoscono tantissimi dettagli sulla vita del cavaliere prima del suo ingresso a Uomini e Donne. Sappiamo che prima di entrare nel programma, l’uomo è stato sposato e dal matrimonio ha avuto due figli. All’interno di Uomini e Donne, dunque, Antonio ha voluto provare a ritrovare l’amore e ci è riuscito con Angela Paone, tanto che l’uomo starebbe pensando a risposarsi proprio con la dama campana.

Antonio Stellacci, la storia con Angela Paone

Dopo diverse conoscenze non andate a buon fine, Angela ha iniziato a frequentare Antonio e il feeling è scoccato immediatamente tra i due. La coppia ha cominciato a costruire la propria relazione all’interno del programma, per decidere poi di uscire insieme e di continuare a vivere la propria vita insieme lontano dalle telecamere.

La storia d’amore tra i due procede a gonfie vele, tanto da arrivare a parlare di matrimonio. Sarebbe la prima volta per Angela, che non è mai stata sposata nella sua vita, mentre sarebbe il secondo matrimonio per Antonio. Non solo il fatidico si: la coppia sta anche pensando di avere un figlio, vedremo cosa accadrà in futuro.

