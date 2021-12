Masterchef 11 quando inizia, dove vedere e giudici

Masterchef 11, è in arrivo la nuova stagione del famoso cooking show: scopriamo tutto a riguardo, da quando inizia a chi sono i giudici e dove vedere le puntate.

Sta per tornare finalmente il cooking show più famoso della televisione. Da stasera, giovedì 16 dicembre, prenderà il via l’undicesima edizione di MasterChef Italia: scopriamo tutte le informazioni a riguardo, da quando prende il via lo show fino a chi saranno i giudici e le novità di questa edizione.

MasterChef 11: quando inizia

Giovedì 16 dicembre 2021 è la data da segnare sul calendario, quella in cui inizierà l’undicesima edizione di MasterChef Italia.

MasterChef 11: dove vedere le puntate

Come di consueto, il celebre cooking show sarà trasmesso da Sky. Sarà possibile dunque vedere le puntate in diretta su Sky Uno, ma anche recuperarle in streaming tramite le applicazioni di Sky Go, disponibile per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc, e di Now TV, disponibile anche per le smart tv, così da poter vedere comodamente in televisione il programma.

MasterChef 11: chi sono i giudici

Il trio alla guida dell’undicesima edizione del programma culinario è quello ormai noto a tutti: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. I tre sono pronti per una nuova edizione del programma e hanno annunciato delle importanti novità, nonché la volontà di alzare il livello della competizione introducendo prove più impegnative.

I tre ormai sono un corpo unico per quanto riguarda il programma, tanto che Cannavacciuolo ha dichiarato che, in fin dei conti, il giudice di MasterChef Italia è uno solo, tanta è la sintonia tra i tre protagonisti. Manca pochissimo ormai e torneremo a vedere le attesissime sfide in cucina e potremo scoprire chi sarà il miglior cuoco d’Italia. L’appuntamento va a stasera, e ai prossimi giovedì, per l’attesissimo ritorno di MasterChef Italia.

