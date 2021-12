Alex e Delia stanno insieme? La verità dal bacio della moglie di Belli

Continua a tenere banco il rapporto tra Alex Belli e Delia Duran: i due stanno ancora insieme? Scopriamo tutta quanta la verità.

Non smette di regalare sorprese e colpi di scena questa edizione del Grande Fratello Vip, particolarmente ricca di intrighi. Uno di questi riguarda il rapporto tra Alex Belli e Delia Duran, col loro matrimonio minacciato dalla presenza di Soleil Sorge. L’uomo è stato squalificato dalla trasmissione per aver abbracciato la moglie Delia, entrata nella casa per annunciargli la fine del loro matrimonio. L’addio di Alex alla casa è stato molto controverso, col bacio con Soleil Sorge e le critiche della donna, che ha accusato l’uomo di aver finto per tutto questo tempo. Ma vediamo come stanno veramente le cose.

Grande Fratello Vip:la situazione tra Alex Belli e Delia Duran

A fare luce sulla situazione tra Alex Belli e Delia Duran è il giornalista Gabriele Parpiglia, che a Casa Chi ha annunciato che i due sono stati avvistati alla stazione di Roma Termini, mano nella mano, senza alcun minimo segno di tensione. Da qui l’ipotesi che tutta la loro liste sia stata una montatura, così come il bacio tra l’ormai ex concorrente della casa e Soleil Sorge.

Alex Belli e Delia Duran stanno ancora insieme dunque, che sia stato tutto preparato o che la donna abbia già perdonato l’uomo non è ben chiaro, ma la realtà è che dopo la tempesta tra i due è tornato il sereno. Intanto, dall’interno della casa, Soleil Sorge continua a criticare Alex Belli, accusandolo di ipocrisia e di falsità. La sensazione, comunque, è che questa storia sia lontana dall’essere chiusa e che sarà tra i temi che continueranno a tenere banco anche nelle prossime puntate.

