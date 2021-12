Chi è Eva Grimaldi, concorrente GF VIP: moglie, età

Eva Grimaldi, chi è la prossima concorrente del GF Vip, che farà il proprio ingresso nella casa stasera: scopriamo tutto su di lei e sulla sua vita privata.

Nuovi ingressi in vista nella casa del Grande Fratello Vip. Quella che è destinata a essere l’edizione più lunga di sempre del programma sta per arricchirsi con ben tre nuovi concorrenti: tra questi ci sarà l’attrice Eva Grimaldi. Scopriamo tutto quanto su di lei e sulla sua vita privata.

Chi è Eva Grimaldi

Milva Perinoni, conosciuta come Eva Grimaldi, nasce in provincia di Verona il 7 settembre 1961. L’approdo nel mondo dello spettacolo arriva con alcuni film come Intervista, Cattive Ragazze e Soldi proibiti. Poi, negli anni 2000 l’attrice arriva anche in televisione, recitando in diverse serie tv che la consacrano al grande pubblico. Tra i suoi ruoli più importanti ci sono quelli in Donna d’onore, Caterina e le sue figlie, La villa dei misteri.

Negli ultimi anni, la donna è diventata un volto celebre dei reality show, partecipando a diversi programmi come Ballando con le stelle, l’Isola dei Famosi e Tale e Quale show. Ora, per lei ci sarà una nuova avventura nel mondo dei reality con il Grande Fratello Vip.

Eva Grimaldi: la vita privata

Nel 2006, la donna ha sposato l’imprenditore veronese Fabrizio Ambroso, ma il matrimonio tra i due è giunto a conclusione nel 2010, col divorzio sancito ufficialmente nel 2013. Dal 2010 infatti la donna ha intrapreso una relazione con Imma Battaglia, famosa attivista per i diritti della comunità LGBTQ. Le due donne si sono unite civilmente nel maggio 2019.

Prima del matrimonio con Fabrizio Ambroso e la relazione con Imma Battaglia, la donna è stata al centro di diversi gossip, con le relazioni con Lele Mora e Vittorio Sgarbi tra gli anni ’90 e i 2000 e la lunga convivenza con Gabriel Garko.

