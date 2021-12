Una delle scene più esilaranti di Una notte da leoni è senza ombra di dubbio la raccolta di foto durante i titoli di coda.

Ecco tutti gli scatti della notte folle dei protagonisti di Una notte da leoni. Ne abbiamo proposte alcune in una mini gallery. Per tutte le altre potete guardare il video al termine dell’articolo.

Una notte da leoni, foto vere?

In molti si chiedono ancora oggi se le foto della notte trascorsa a Las Vegas dai protagonisti di Una notte da leoni siano vere o false. Si tratta di scatti spesso vietati ai minori, che accompagnano i titoli di coda al termine della pellicola.

Gli amici ritrovano la macchina fotografica di Stu per uro caso e si rendono conto che è ricca delle prove dell’esperienza più folle della loro vita. Non hanno memoria di quanto accaduto, anche se in gran parte sono riusciti a ricostruirlo nell’arco del film. Stringono un patto: guardarle tutte una sola volta e poi distruggere le prove.

Nessuno dovrà mai sapere cosa in realtà sia accaduto a Las Vegas, mentre erano sotto l’effetto del roofie. Tornando però alla domanda iniziale. Sono foto vere? No! Si tratta di un’ottima reinterpretazione. Probabilmente un po’ d’alcool sarà girato sul set ma la prova schiacciante è il fatto che Bradley Cooper sia ormai quasi del tutto astemio. Stava recitando in quegli scatti, dal momento che non beve da quando aveva 29 anni.