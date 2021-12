Chi è la moglie di Alberto Angela, cosa fanno i figli del conduttore

Divulgatore scientifico per eccellenza, Alberto Angela è sposato da anni con Monica, hanno tre figli Riccardo, Edoardo ed Alessandro. Scopriamo di più sulla sua vita privata

Alberto Angela, nato a Parigi sessanta anni fa, è conduttore di diversi programmi, tra cui Ulisse, è un divulgatore scientifico di successo. Il papà è Piero Angela, storico autore di Super Quark, la mamma è la riservatissima Margherita Pastore, ex ballerina della Scala di Milano. Riservatissimo sulla sua vita privata, Alberto fonda le radici della sua popolarità nella solidiate della sua famiglia. Scopriamo di più sulla moglie moglie Monica e i loro tre figli Riccardo, Edoardo ed Alessandro.

Chi è la moglie di Alberto Angela

La moglie di Alberto Angela è Monica. Riservatissima, non si sa nulla sulla sua età né su che lavoro fa. È noto che i due abbiamo numerose passioni in comune, come il nuoto, e che sono spalla l’uno dell’altra come sottolineato dal paleontologo dopo il rapimento in Nigeria. Alberto Angela e la sua troupe furono infatti rapiti, picchiati nonché oggetto di vessazioni psicologiche.

Alberto Angela e la moglie si sono conosciuti quando lei era solo una studentessa e lui era agli inizia della carriera. Dopo un lungo fidanzamento si sono sposati nel 1993 e hanno tre figli Riccardo, Edoardo ed Alessandro. Hanno un rito di coppia, lei le prepara sempre il tiramisù, e uno di famiglia, prendono quando possibile il caffè insieme al mattino prima di iniziare la giornata.

Chi sono i figli di Alberto Angela

I figli di Alberto Angela sono Riccardo, Edoardo ed Alessandro. Edoardo è il figlio maggiore della coppia, è nato a Roma nel 1999 ed ha quindi 22 di età. Come il nonno Piero Angela è un talento all’università. Ha infatti studiato Scienze dei Materiali all’Imperial College di Londra. Non solo Edoardo anche gli altri figli di Alberto Angela fanno gli studenti. Riccardo è nato nel 1998, ha quindi 21 anni, Alessandro è il più piccolo, nato nel 2004, ha infatti 17 anni.

