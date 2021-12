Paolo Belli è sposato, la moglie è Deanna Belli, lontana dal mondo del gossip. Ecco che lavoro fa e perché il figlio adottivo è tornato in Bielorussia

Paolo Belli è molto riservato sulla sua vita privata, difatti la famiglia del conduttore di Ballando con le Stelle è sempre stata una priorità rispetto alla carriera. Sua moglie si chiama Deanna e insieme hanno anche un figlio adottivo. Scopriamo qualche curiosità in più sulla donna che ha stregato il cuore del musicista.

Chi è la moglie di Paolo Belli

La moglie di Paolo Belli è Deanna. Avrà 60 anni circa, ma non conosciamo l’età precisa nè le origini di una donna tanto bella quanto riservata. Non ha mai rivelato che lavoro va e non ha alcun profilo Instagram ufficiale. Si sa di più sul loro matrimonio. In una recente intervista a “Vanity Fair” la colonna di Ballando con le Stelle ha detto che è sempre stata al suo fianco, soprattutto nei momenti bui.

Paolo Belli e la moglie Deanna si sono conosciuti da giovanissimi e si sono sposati da oltre 30 anni. La loro relazione è molto solida ed è nata prima che il cantante diventasse famoso rimanendo così autentica nel corso del tempo. I coniugi hanno anche adottato un bambino di origini bielorusse.

Chi è il figlio adottivo di Paolo Belli

Il figlio di Paolo Belli è stato adottato quando aveva 8 anni. Si chiama Vladik ed è attualmente più che maggiorenne, anche se non conosciamo l’età precisa per motivi di privacy. Per amore qualche anno fa è tornato in Bielorussia perché si è innamorato di una bellissima ragazza del posto. Paolo Belli e la moglie Deanna pur soffrendo come qualunque genitore sono felici se è Vladik è felice. Il conduttore di Ballando con Le Stelle si augura che sia per il figlio la ragazza giusta.

