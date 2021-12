The Voice Senior 2021: i concorrenti scelti quarta puntata 17 dicembre

Va in onda la quarta puntata di The Voice Senior 2021 venerdì 17 dicembre: vediamo quali concorrenti sono stati scelti dai giudici.

Venerdì 17 dicembre è andata in onda la quarta puntata di The Voice Senior, in cui i quattro giudici Gigi D’Alessio, Clementino, Orietta Berti e Loredana Bertè hanno scelto le loro voci preferite tra i

The Voice Senior 2021: i concorrenti della puntata del 17 dicembre

Proseguono le blind auditions e nuovi partecipanti si uniscono alla gara. I primi due concorrenti a esibirsi sono Daniele, che presenta una canzone di Ultimo e sceglie il team di Orietta Berti, e lo statunitense Arthur, che strega i giudici con What a wonderful world, e sceglie Clementino, che sale persino sul palco per duettare con lui.

Dopo l’inizio molto intenso, arriva la prima eliminazione, con Barbara che non fa girare i giudici con I’m outta love. Tutti si voltano invece per Matteo, che incanta con La voce del silenzio e poi sceglie Clementino.

La psicoterapeuta Paola riesce nei secondi finale della sua L’amore si odia a far girare Orietta Berti e Gigì D’Alessio, scegliendo il cantante napoletano, mentre per la concorrente successiva, Fiorella, non si volta nessuno. Ancora Gigi D’Alessio viene scelto dal ristoratore Adriano, che si presenta con Strada Facendo di Baglioni, mentre nessuno si volta per l’italo-turisino Lorenzo.

Fa quindi il suo ingresso in scena Laura, maestra di canto e con un passato anche a Sanremo Giovani, che fa voltare Gigi D’Alessio e Clementino e sceglie il primo. Tutti si girano invece per Angelo De Niro, che canta Don’t you dei Simple Minds e conquista tutti, scegliendo però il team di Clementino. Orietta Berti poi si gira per Giacomo, che ha mantenuto la promessa di partecipare al programma se fosse guarito dal cancro che lo ha colpito un anno fa: promessa mantenuta e anche con successo. Infine si presenta sul palco Fabrizio Fierro, figlio del cantautore napoletano Aurelio: per lui si gira Clementino e i due cantano un brano del padre.

