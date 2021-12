Valentina Ferragni, chi è il fidanzato Luca Vezil e che lavoro fa

Valentina Ferragni, chi è il fidanzato di una delle tre sorelle Ferragni: il suo nome è Luca Vezil, scopriamo chi è e che lavoro fa.

Su Amazon Prime video sta letteralmente impazzando Ferragnez, la serie tv incentrata sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez. All’interno della serie scopriamo molto anche sulle persone che ruotano intorno alla coppia, tra cui ovviamente le sorelle di Chiara Ferragni. Tra queste c’è Valentina, la più piccola delle tre sorelle: scopriamo chi è il fidanzato Luca Vezil

Valentina Ferragni, chi è il fidanzato

Si chiama Luca Vezil il fidanzato di Valentina Ferragni. Nato a Genova il 20 luglio 1991, non conosciamo molti dettagli della sua giovinezza, tranne che inizia presto a manifestare una grande passione per la moda e la fotografia. Grazie a questi suoi interessi si fa strada su Instagram e apre il primo blog dove inizia a collaborare con agenzie di moda e brand famosi.

Oltre alla carriera da influencer, Luca prosegue negli studi e si laurea come igienista dentale all’Università di Genova. Pur non abbandonando gli studi, Luca ottiene un grande successo sul web, consacrandosi nel 2014 quando il suo blog viene dichiarato uno dei migliori in Italia nel settore della moda.

Il 2014 è l’anno più importante della vita di Luca, che conosce anche Valentina Ferragni, con cui inizia una relazione. Non si sa bene come si sono conosciuti, ma i due condividono molti momenti della loro vita insieme, puntando molto sul loro lato ironico e simpatico. Molto famoso è il video in cui i due parodizzano la famosa proposta di matrimonio fatta da Fedez alla sorella di Valentina, Chiara, in cui Luca s’inginocchia davanti alla fidanzata, ma semplicemente per allacciarsi le scarpe.

