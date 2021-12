Diana Del Bufalo è fidanzata? L’attrice si svela su Instagram

Diana Del Bufalo è fidanzata? Scopriamo la risposta a questa domanda e vediamo tutte le storie che ha avuto la donna nella sua vita.

Diana Del Bufalo è un volto famoso dello spettacolo italiano, col suo successo sul web e poi proseguito al cinema e in televisione. La ragazza è stata al centro dell’attenzione in diversi momenti anche per la propria situazione sentimentale, con alle spalle una lunga storia con un famoso attore italiano e poi diversi rumours su presunti flirt. Scopriamo dunque qualche dettaglio in più sulla sua vita privata.

Diana Del Bufalo: la vita privata

L’attrice ha avuto una lunga relazione con Paolo Ruffini, celebre attore italiano, che però è terminata in modo doloroso per la donna, che ha faticato a riprendersi dalla fine della relazione. Dopo il naufragio della storia d’amore con l’attore toscano, Diana ha ritrovato la passione con Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, nota per la sua esperienza nella casa del Grande Fratello. L’amore con Edoardo è stato fondamentale per Diana per riprendersi dalla rottura con Ruffini, ma anche questa storia è giunta alla sua conclusione.

Negli ultimi tempi, dunque, in molti si sono chiesti se ci fosse qualcuno nella vita di Diana Del Bufalo. Tempo fa si è parlato di un certo Michele Villetti, batterista trentenne originario di Viterbo, noto al web per aver salvato alcune volpi dai cacciatori. Tuttavia, Diana si è impegnata tantissimo a mantenere celata questa storia e l’identità dell’uomo, per cui non è chiaro se i due stanno ancora insieme o meno.

Si è parlato spesso anche di un flirt tra Diana Del Bufalo e il famoso attore Cristiano Caccamo, ma la realtà è che i due hanno un rapporto di amicizia solidissimo, ma non c’è altro tra loro.

