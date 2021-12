Fabio De Luigi chi è la moglie di origini serbo-croate

Fabio De Luigi, scopriamo chi è Jelena Ilic, la moglie del famoso attore comico, la quale ha origini serbo-croate: vediamo cosa fa nella vita e i dettagli della sua vita privata.

Fabio De Luigi è uno dei volti più famosi della comicità italiana. Dal successo in televisione con la sitcom Love Bugs fino ai numerosi film al cinema, Fabio de Luigi si è guadagnato un posto di rilievo nel cuore degli spettatori italiani grazie alla sua simpatia e alla sua comicità. Un ruolo di spicco nel cuore dell’attore è invece occupato da Jelena Ilic, la bellissima moglie di De Luigi. Scopriamo tutto quanto sui di lei e sulla storia d’amore con l’attore.

Fabio De Luigi, chi è la moglie Jelena Ilic

Da tantissimi anni ormai Jelena Ilic è la compagna di vita di Fabio De Luigi. I due stanno insieme da quasi 20 anni, lo ha reso padre e l’amore tra loro rimane solidissimo come il primo giorno. I due si sono conosciuti quando De Luigi aveva 31 anni, in una cena tra amici. È scattato immediatamente il colpo di fulmine e, da quel momento, Fabio e Jelena non si sono mai lasciati.

Jelena Ilic ha origini serbo-croate, è nata nell’ex Jugoslavia ed è arrivata in Italia quando aveva appena 5 anni, andando a vivere in Romagna. Dall’amore tra Jelena e Fabio sono nati due figli: Dino e Lola. La loro unione non è solo sentimentale, ma per un periodo è stata anche lavorativa. Quando Fabio De Luigi lavorava con la Gialappa’d Band negli anni ’90, la donna collaborava ai programmi del trio. L’unione tra Fabio e Jelena è fortissima e investe ogni ambito della vita dei due e, anche a distanza di tanti anni, va avanti in modo solidissimo.

