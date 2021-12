Marco Mengoni è fidanzato? La verità sulla vita privata del cantante

Marconi Mengoni è fidanzato? Vediamo la risposta a questa gettonatissima domanda, scoprendo i dettagli della vita privata del cantante di Ma stasera e Guerriero.

La voce di Marco Mengoni è una delle più famose e riconoscibili del panorama musicale italiano, autore di canzoni che si sono rivelate dei successi strepitosi come Ma stasera e Guerriero. Da poco, il cantante ha rilasciato il suo ultimo album, un altro lavoro che si sta rivolando un vero e proprio successo per il cantante. Scopriamo dunque qualcosa in più sulla vita sentimentale di Marco Mengoni.

Marco Mengoni è fidanzato? La risposta

Si fanno sempre più insistenti le domande circa la situazione sentimentale di Marco Mengoni. Il cantante è molto riservato e non svela praticamente nulla sulla sua vita sentimentale, tanto che ci sono dubbi persino sull’orientamento sessuale dell’autore di Guerriero. Insomma tantissimi dubbi e poche notizie certe, in molti hanno parlato anche della presenza di un legame sentimentale con un altro famoso cantante come Mahmood, ma l’indiscrezione non ha mai trovato conferma.

Tempo fa, il settimanale Chi aveva paparazzato il cantante di Ma stasera con un ragazzo, scatenando ovviamente l’ipotesi che si trattasse del suo compagno. Non sono arrivate però notizie più certo né sulla natura del loro rapporto, né tantomeno sull’identità del ragazzo.

Cosa ha vinto Marco Mengoni

Il cantante non ama far parlare di sé per la propria vita privata, ma lascia che siano i suoi successi da artista a definirlo pubblicamente. E la sua carriera da cantante è di altissimo livello. La sua carriera ha preso il via con la vittoria nella terza edizione di X Factor, da quel momento il cantante ha vinto tantissimi riconoscimenti in ambito musicale, ma il più importante rimane senza dubbio il successo al Festival di Sanremo del 2013 con il brano L’essenziale.

