Fino a quando va in onda Uomini e Donne? Diversa pausa natalizia

Si avvicinano le feste e anche Uomini e Donne andrà in pausa per il periodo natalizio: vediamo quanto ritornerà l’attesissimo dating show di Canale 5.

Natale è ormai alle porte, nel fine settimana arriveranno i tanto attesi giorni di festa e anche Uomini e Donne è pronto a prendersi una pausa. I momenti attesi all’interno del programma sono tantissimi, dall’attesa scelta di Roberta fino alla presentazione di Luca Salatino come nuovo tronista, ma bisognerà attendere ancora un po’ per vedere le prossime puntate del programma, visto che a breve lo show di Maria De Filippi andrà in pausa, per riprendere le trasmissioni dopo le feste.

LEGGI ANCHE: Chi ha vinto All Together Now

Uomini e Donne, quando va in pausa

Sono rimaste ormai poche puntate per questo 2021, poi Uomini e Donne andrà in pausa e ritornerà dopo la pausa natalizia, nel 2022. L’ultima puntata di quest’anno andrà in scena mercoledì 22 dicembre: tre puntate quindi e poi ci sarà la solita pausa natalizia. La sosta durerà qualche settimana, per riprendere dopo il 6 gennaio 2022. Considerando che il giorno dell’Epifania cade di giovedì, il ritorno di Uomini e Donne dovrebbe avvenire lunedì 10 gennaio, considerando che di sabato e domenica lo show non va in onda e quindi non avrebbe senso riprendere le trasmissioni venerdì 7 gennaio.

La nota positiva però è che quest’anno le feste cadono spesso nel weekend, con 25 e 26 che sono sabato e domenica e l’1 gennaio sabato. Dunque, non si dovrebbero perdere troppi giorni di registrazione, per cui quando riprenderanno le trasmissioni vedremo subito importanti novità, perché c’è il tempo per registrare durante la pausa natalizia. Insomma, una breve sosta e Uomini e Donne ripartirà col botto con l’inizio del 2022, tra tantissimi nodi da sciogliere.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI