Nathaly Caldonazzo chi è il fidanzato della concorrente GF VIP

Nathaly Caldonazzo, chi è il fidanzato della showgirl romana, che entrerà questa sera nella casa del Grande Fratello Vip: scopriamo tutto quanto sulla vita sentimentale della donna.

Questa sera Nathaly Caldonazzo farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. La donna sarà una delle tre new entry che andranno ad arricchire quella che è destinata a essere l’edizione più lunga della storia del programma, con la finale posticipata a marzo 2022. Tra alcuni concorrenti che decideranno di andare via, tre inquilini sono pronti a entrare: insieme a Nathaly Caldonazzo, i nuovi concorrenti saranno Alessandro Basciano e l’attrice Eva Grimaldi. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla vita privata della Caldonazzo, tra le sue storie famose e l’attuale status sentimentale.

Nathaly Caldonazzo: chi è il fidanzato

La donna è stata all’inizio degli anni ’90 la compagna del leggendario attore Massimo Troisi, fino alla tragica morte dell’uomo avvenuta nel 1992. Dopo la triste fine della loro storia, Nathaly ha avuto una relazione con l’imprenditore Riccardi Sangiuliano, con cui ha anche avuto una figlia di nome Mia. Anche questa relazione però è finita e la showgirl ha iniziato una relazione con Andrea Ippoliti, con cui ha partecipato nel 2019 a Temptation Island Vip. Proprio quest’esperienza però è stata fatale per la coppia, che non ha resistito alle tentazioni dell’isola ed è uscita separata.

Dopo la fine della storia con Andrea Ippoliti, Nathaly non ha più trovato l’amore, rinunciando anche a un ritorno di fiamma con l’ex fidanzato, che ha cercato di riavvicinarsi alla donna, ma senza successo. Il suo status sentimentale attuale quindi dovrebbe essere quello di single, vediamo se all’interno della casa del Grande Fratello ci sarà spazio per qualche nuova storia per la donna.

