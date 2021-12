Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma e Leonardo crisi nera: colpo di scena

Uomini e Donne, vediamo le anticipazioni che riguardano il trono over e in particolare la situazione tra Gemma e Leonardo, che sembra essere particolarmente difficile per via di alcune complicazioni sorte nel loro rapporto.

Sembrava procedere a gonfie vele la conoscenza tra Gemma e Leonardo, protagonisti del trono over, ma negli ultimi tempi la situazione si è fatta più complicata e ora si parla di crisi nera tra i due. Stando alle anticipazioni sulle prossime puntate del dating show di Canale 5, tra i due sono sorti degli ostacoli che stanno minando in maniera molto profonda la loro conoscenza: scopriamo i dettagli.

Uomini e Donne, le anticipazioni: crisi nera tra Gemma e Leonardo?

Come anticipato già da Contrataque e come si è potuto ben vedere nel corso delle puntate, tra Gemma e Leonardo è subito scattato un feeling particolare, tanto che si è arrivato a parlare di una possibile uscita insieme dal programma. In realtà, la situazione pare essere molto diversa. Dopo l’iniziale colpo di fiamma, la situazione tra Gemma e Leonardo si è improvvisamente raffreddata e tra i due è sorto il gelo, che sta portando a una crisi nerissima.

Secondo le anticipazioni raccolte, due sono i motivi dell’allontanamento tra Gemma e Leonardo: la presenza di un nuovo corteggiatore per la donna e il fatto che l’uomo sembra aver fatto un passo indietro nel loro rapporto. Un’ipotesi che in realtà era già stata paventata, con Tina Cipollari che aveva avvisato Gemma di non correre troppo come suo solito e di aspettare a gettarsi tra le braccia di Leonardo. Ora questo scenario si sta nuovamente verificando, ma per la donna potrebbe arrivare presto un nuovo cavaliere che, chissà, farà dimenticare la delusione per Leonardo. Scopriremo tutto a breve nelle prossime puntate.

