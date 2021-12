Scopriamo chi è la nuova conduttrice di Pomeriggio 5 Simona Branchetti, che titolo di studio ha e chi è l’ex marito della giornalista che c’è al posto di Barbara D’Urso per la pausa natalizia

Pomeriggio 5 con la conduzione di Barbara D’Urso si è fermato per la pausa natalizia, ricomincia il 17 gennaio 2022. Che fine ha fatto Barbara D’Urso? Per la conduttrice è tempo di rifiatare tornerà dopo le feste più carica e riposata. Sostituisce la D’Urso Simona Branchetti con un nuovo format Pomeriggio 5 News che sta dando più spazio all’attualità e alla cronaca con un taglio più da telegiornale. Scopriamo chi è al posto di Barbara di Pomeriggio 5, che studi ha fatto la Branchetti e chi è l’ex marito.

LEGGI ANCHE: Perché non c’è Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque

Chi è Simona Branchetti: età e curriculum

Simona Branchetti è di origini emiliano-romagnole, è infatti nata a Meldola nell’agosto del 1976 e ha quindi 45 anni di età. Di studi ha fatto Giurisprudenza, laureandosi all’Università di Bologna. Di lavoro ha sempre fatto la giornalista, partendo dalla La Voce di Forlì e dalla stampa locale per poi diventare professionista nel 2005.

L’attuale sostituta di Barbara D’Urso ha un curriculum importante. È uno dei volti di punta del Tg5 dal 2007. Nella sua carriera ha fatto parte anche della redazione di Sky Tg24.

Chi è l’ex marito di Simona Branchetti

Al posto di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 News, la conduttrice ha destato non poche curiosità sulla sua vita privata. L’ex marito di Simona Branchetti è l’avvocato Carlo Longari. I due non hanno rivelato come si sono conosciuti ma immaginiamo in contesti di lavoro con amici comuni, essendo lui l’ex della figlia di Mara Venier, Elisabetta Ferracini. La Branchetti e l’ex marito Longari hanno iniziato a frequentarsi nel 2016 e si sono sposati un anno dopo. Hanno divorziato nel 2021, senza mai rivelare perché si sono lasciati dopo quasi 4 anni di matrimonio.

La giornalista che sostituisce Barbara D’Urso in passato è stata spostata con il collega Federico Quaranta dal 2008 al 2013. Si sono conosciute in circostanze non note e dopo 5 anni insieme si sono lasciati in ottimi rapporti. Simona Branchetti non ha figli.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI