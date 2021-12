Perché non c’è Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque

Quest’oggi, lunedì 20 dicembre 2021, Barbara D’Urso non era presente alla conduzione del suo programma, Pomeriggio Cinque. Gli spettatori Mediaset sono stati invece accolti da un’altra conduttrice.

Cos’è accaduto a Barbara D’Urso? Perché Pomeriggio Cinque è andato in onda con un’altra conduttrice? Ecco la risposta alla domanda che impazza sul web.

Pomeriggio Cinque, perché non c’è Barbara D’Urso

Mediaset ha deciso di mandare in vacanza Pomeriggio Cinque. Non si tratta di una cancellazione, sia chiaro. Barbara D’Urso tornerà dopo la sosta natalizia, per così dire. Al suo posto ci sarà Pomeriggio Cinque News. Questo è un programma di informazione che terrà compagnia al pubblico nel pomeriggio della rete. Sono giorni di vacanza anche per Barbara D’Urso, che non sarà alla guida del programma. La cosa ha sorpreso non poco i suoi fan, che di colpo si sono ritrovati a essere accolti da Simona Branchetti, volto noto del Tg5.

Pomeriggio Cinque News

La sosta natalizia di Pomeriggio Cinque proseguirà fino al 14 gennaio 2022. Per le prossime settimane sarà Simona Branchetti a condurre il programma pomeridiano, allo stesso orario in cui normalmente il pubblico è abituato a vedere Barbara D’Urso. La celebre conduttrice tornerà in onda regolarmente dal 17 gennaio 2022, dopo une meritata vacanza.

Ha dunque avuto inizio questo testa a testa con La Vita in diretta, condotto su Rai 1 da Alberto Matano. Ecco le parole di Simona Branchetti: “Immagino che, visto il mio profilo professionale, ci sarà più spazio per l’attualità e la cronaca, pur con la leggerezza del pomeriggio televisivo”.

Chi è Simona Branchetti

Simona Branchetti è uno dei volti di punta del Tg5, ormai dal 2007. Nel corso degli anni si è occupata di svariate tematiche, dalla cronaca a salute e benessere. La sua carriera a grandi livelli ha avuto il via nella redazione di Sky Tg24, dopo essersi laureata in Giurisprudenza a Bologna. Ha collaborato con svariate testate locali, maturando un po’ d’esperienza. Da qui è passata a emittenti televisive, da OdeonTv a TMC, fino a Stream TV. Nel 2003 è invece approdata nella neonata Sky.