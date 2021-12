Al trono Over Gemma Galgani e il corteggiatore Leonardo sono indiscussi protagonisti. A tentare la Dama arriva Stefano di Fregene scopriamo che lavoro fa e il suo grande amore

Nello studio di Uomini e Donne fa sognare la possibile coppia Gemma e Leonardo. Se lasceranno insieme il trono over lo scopriremo, la scelta infatti sembra lontana con l’arrivo di Stefano, nuovo corteggiatore di Gemma. Scopriamo chi è, l’età, che lavoro fa e a suo dire chi è il suo grande amore.

LEGGI ANCHE: Chi è Leonardo di Uomini e Donne, ha baciato Gemma

Chi è Stefano che corteggia Gemma

Stefano, nuovo corteggiatore di Gemma, è di origini laziali. È nato a Roma ma vive da anni ormano a Fregene, la sua casa. Il cavaliere del Trono Over ha 60 anni di età. La differenza anagrafica tra il nuovo corteggiatore e la bella Gemma, ben 14 anni, non è un problema, é abituato a frequentare una donna più grande.

Stefano di lavoro fa l’imprenditore, il mare è la sua passione. Ha un’ex moglie, con cui si è lasciato da 15 anni probabilmente per incompatibilità. Ha due figli e con la sua ex fidanzata si è lasciato un anno e mezzo fa. Ha il cuore libero così Stefano è pronto a corteggiare Gemma. Il cavaliere del Trono Over ha però già un grande amore: il suo cane Cesare.

Al momento è in stand by, dalle anticipazioni di Uomini e Donne su Gemma si evince che la dama, come visto anche in puntata, ha preferito non conoscerlo per non irritare Leonardo. “Te ne pentirai” ha detto Tina, vedremo cosa accadrà sulla Galgani e il suo nuovo corteggiatore Stefano.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI