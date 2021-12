Fino a quando va in onda Love is in the air: si ferma a dicembre?

Stanno arrivando le festività natalizie e gli spettatori si chiedono come muterà la programmazione televisiva: vediamo fino a quando andrà in onda Love is in the Air.

Continua imperterrito il grande successo di Love is in the Air, fortunata soap opera turca che sta allietando i pomeriggi degli spettatori di Canale 5. La seconda stagione della serie sta andando in onda dal 30 novembre 2021, dal lunedì al venerdì alle ore 16:55 circa. Inizialmente era prevista anche una puntata il sabato, ma poi alla fine si è scelto di non mandare in onda la puntata nel weekend, così da allungare un po’ la durata della serie, che nelle sue stagioni conta ben 159 episodi. L’arrivo delle festività natalizie però stravolgerà un minimo la programmazione, anche se non troppo dal momento che molte feste quest’anno cadono nel weekend. Vediamo dunque nel dettaglio fino a quando andrà in onda Love is in the Air.

Fino a quando va in onda Love is in the Air

Procederà abbastanza liscia la programmazione della soap turca in questo periodo natalizio: da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre, la serie andrà normalmente in onda con la sua puntata alle 16:55. Pausa 25 e 26, poi si riprende dal 27 al 31 dicembre, mentre non andrà in onda 1 e 2. Non si perdono in realtà puntate, considerando che le feste cadono di sabato e domenica e quindi non andranno a intaccare la programmazione della soap opera.

La serie è visibile su Canale 5, ma qualora non riusciste a vedere in diretta le puntate, queste sono disponibili anche in streaming sull’applicazione di Mediaset Play, disponibile per tutti i dispositivi mobilio come smartphone, tablet e pc e anche tramite smart tv, così da poter vedere tutte le puntate comodamente in televisione. Per accedere all’applicazione basterà semplicemente registrarsi e si potrà usare gratuitamente.

