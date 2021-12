Perché Federica Panicucci non conduce più Mattino 5

Federica Panicucci lascia la conduzione di Mattino 5: scopriamo perché la donna non è più alla guida del morning show di casa Mediaset.

Non sarà passata inosservata l’assenza di Federica Panicucci alla conduzione del fortunatissimo morning show di Canale 5, Mattino 5. Da lunedì 13 dicembre infatti la donna non è più il volto della trasmissione, che conduce addirittura dal 2009. Dopo più di dieci anni quindi la Panicucci ha deciso di prendersi una pausa e ha spiegato le ragioni, che riguardano altri importanti impegni televisivi cui la donna deve presenziare. Scopriamo tutto quanto.

Perché Federica Panicucci non conduce Mattino 5

La donna ha spiegato di essersi dovuta prendere una pausa dalla conduzione del programma: “Mi assenterò in questo periodo perché avrò due impegni molto importanti da seguire: il primo è il concerto della Vigilia di Natale dall’auditorium della Conciliazione a Roma, e poi la sera di Capodanno, il 31 dicembre con Capodanno in Musica, sempre su Canale 5. Per quanto riguarda Mattino Cinque, invece, tornerò il 10 gennaio”.

Insomma solo una pausa momentanea, con la Panicucci pronta a tornare in sella al proprio programma il 10 gennaio, dopo aver terminato i propri impegni per queste feste natalizie. Impegni importanti, che porteranno la donna a essere protagonista di eventi molto attesi che riguardano appunto la celebrazione del Natale. Un bell’impegno per la donna, che da anni è ormai una delle conduttrici più amate e apprezzate dal pubblico italiano.

In assenza della Panicucci, la conduzione di Mattino 5 viene affidata al giornalista Francesco Vecchi, che dal 2016 conduce il morning show proprio in coppia con la bionda collega. Bisognerà quindi attendere ancora un po’ per rivedere la Panicucci a Mattino 5, ma sarà comunque possibile vederla in televisione, la sera di Capodanno, sempre su Canale 5 con l’atteso evento televisivo del 31 dicembre che accompagnerà gli spettatori nell’ingresso nel nuovo anno.

